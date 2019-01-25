Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией, Гуайдо назвал их "фальшивыми" Вчера, 20:09 209 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести переговоры с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Гуайдо отклонил заявление Мадуро о том, что он готов вести переговоры с "этим молодым человеком". По его словам, он не намерен участвовать в "фальшивом диалоге", передает France24.

Лидер оппозиции обвинил режим Мадуро в том, что они предлагают переговоры только после того, как "репрессиями" не достигли желаемых результатов.

"Когда они не получают желаемых результатов с помощью репрессий, они предлагают нам фальшивый диалог", - сказал он на площади в Каракасе.

Напомним, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности выступить посредником между конфликтующими сторонами Венесуэлы.

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23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.