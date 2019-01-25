Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией, Гуайдо назвал их "фальшивыми"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о
готовности провести переговоры с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
Гуайдо отклонил заявление Мадуро о том, что он
готов вести переговоры с "этим молодым человеком". По его словам, он
не намерен участвовать в "фальшивом диалоге", передает France24.
Лидер оппозиции обвинил режим Мадуро в том,
что они предлагают переговоры только после того, как "репрессиями" не
достигли желаемых результатов.
"Когда они не получают желаемых
результатов с помощью репрессий, они предлагают нам фальшивый диалог", -
сказал он на площади в Каракасе.
Напомним, что президент Мексики Андрес Мануэль
Лопес Обрадор заявил о готовности выступить посредником между конфликтующими
сторонами Венесуэлы.
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23 января спикер оппозиционной Национальной
ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего
обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил,
что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом".
Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную
помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил
президенту Николасу Мадуро свою поддержку.
В ответ Николас Мадуро объявил
о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским
дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и
военные поддержали
Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.