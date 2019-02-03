Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предположил, что в результате политического кризиса в Венесуэле может начаться гражданская война.
Об этом он рассказал в интервью испанскому телеканалу La Sexta, передает DW.
"Все зависит от градуса безумия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", - отметил Мадуро.
По словам Мадуро, официальный Каракас хочет, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", - добавил он.
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Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.
О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.
В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.
Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.
В стране начались протесты.