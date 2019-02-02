Мадуро предложил провести досрочные выборы парламента Венесуэлы Вчера, 23:45 179 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместо объявления президентских перевыборов, чего требуют европейские страны, предложил провести досрочные выборы парламента, который возглавляет оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.

Об этом он объявил во время выступления перед своими сторонниками, передает DW.

"...Мадуро в субботу, 2 февраля, предложил провести в этом году досрочные выборы в парламент страны - Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поддержать ли это предложение, должна решить Национальная конституционная ассамблея (учредительное собрание). Выборы в Национальную ассамблею должны были состояться в 2020 году.

Это предложение Мадуро выдвинул накануне дедлайна, который ряд европейских стран поставили ему для объявления в стране новых президентских выборов. В противном случае в субботу, 3 февраля, они пообещали признать президентом Венесуэлы оппозиционного лидера, председателя Национальной ассамблеи Хауна Гуайдо.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.



Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.

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