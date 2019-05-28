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Мадуро поддержал проведение парламентских выборов в Венесуэле

Сегодня, 06:13
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Мадуро поддержал проведение парламентских выборов в Венесуэле - фото

REUTERS/Ivan Alvarado

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен в ближайшее время провести в стране парламентские выборы.

«Я обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Национальное собрание нужно обновить и покончить с порочным кругом безумия и дестабилизации», — заявил Мадуро.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.

Теги:   Николас Мадуро Венесуэла

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