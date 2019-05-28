Мадуро поддержал проведение парламентских выборов в Венесуэле Сегодня, 06:13 181 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ivan Alvarado Президент Венесуэлы Николас Мадуро REUTERS/Ivan Alvarado

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен в ближайшее время провести в стране парламентские выборы.

«Я обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Национальное собрание нужно обновить и покончить с порочным кругом безумия и дестабилизации», — заявил Мадуро.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.