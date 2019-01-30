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Мадуро объявил о создании отрядов народного ополчения в Венесуэле

Сегодня, 08:25
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EPA

Мадуро объявил о наборе в народное ополчение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будут созданы десятки тысяч отрядов народного ополчения.

По его словам, отряды должны не позволить "американской империи своей ногой коснуться территории Венесуэлы", сообщает Telesur.

Мадуро сказал, что к маю будет создано 50 тысяч подразделений Боливарианского национального ополчения, членами которого будут около двух миллионов жителей страны.

О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Венесуэла Николас Мадуро

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