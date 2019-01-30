Мадуро объявил о создании отрядов народного ополчения в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране будут созданы десятки тысяч отрядов народного ополчения.
По его словам, отряды должны не позволить "американской империи своей
ногой коснуться территории Венесуэлы", сообщает Telesur.
Мадуро сказал, что к маю будет создано 50 тысяч подразделений Боливарианского национального ополчения, членами которого будут около двух миллионов жителей страны.
- Читайте также: Свергают диктатуру. Что происходит в Венесуэле, и как на это реагируют в мире
- Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.
Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.
В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.
Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.