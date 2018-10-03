Мадрид предупредил Барселону о невозможности ультиматумов в вопросе независимости Каталонии

Официальный Мадрид предупредил Барселону, что не согласится ни на какие ультиматумы о независимости Каталонии.

Об этом сказала пресс-секретарь испанского правительства Изабел Села, пишет Reuters.

“Мы не принимаем ультиматумы. Самоуправление - да, но независимость - нет”, - подчеркнула она.

Села добавила, что Мадрид сосредоточился на широком диалоге для решения разногласий с Каталонией.

Накануне премьер-министр Каталонии Ким Торра предупредил, что парламент региона прекратит поддерживать главу правительства Испании Педро Санчеса, если он в течение месяца не предложит механизм самоопределения.

Ранее сообщалось, что в годовщину референдума о независимости Каталонии, 1 октября, в Барселоне прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие около 180 тысяч человек. Позже акции протеста переросли в беспорядки.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости региона и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.