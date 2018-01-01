Мадам президент. Сможет ли Саломе Зурабишвили изменить Грузию Сегодня, 10:47 0 Цей матеріал також доступний українською Саломе Зурабишвили станет последним всенародно избранным лидером страны Фото Salome Zourabichvili via Facebook

Впервые президентом Грузии стала женщина - Саломе Зурабишвили, француженка грузинского происхождения, вдова и карьерный дипломат. Соратница Михаила Саакашвили в прошлом, а теперь его идейный враг, Зурабишвили будет также последним президентом страны, избранным всенародно, пишет журнал Новое Время.

Следующего главу государства, согласно конституции, будет выбирать избирательная коллегия из 300 человек.

Зурабишвили победила, обещая соотечественникам движение в Евросоюз и НАТО, а также мощные культурные программы, способные "сделать Грузию более заметной на карте мира". Ее саму многое связывает с ЕС. Зурабишвили родилась в семье грузинских эмигрантов в Париже и сделала блестящую карьеру дипломата, работая во французских миссиях в разных странах мира, в том числе в Грузии и США.

Как раз будучи послом Франции в Грузии она стала свидетелем первой президентской кампании Саакашвили и его победы, а затем получила от него приглашение стать министром иностранных дел своей исторической родины - и без особых раздумий согласилась.

Теперь же, во время собственной президентской кампании, Зурабишвили оказалась с Саакашвили по разные стороны баррикад. При поддержке правящей партии Грузинская мечта она победила во втором туре, набрав 59% голосов, обойдя Григола Вашадзе, представителя объединенной оппозиции Сила в единстве, давнего друга и соратника Саакашвили, получившего 40% народной поддержки.

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Борьба противоположностей

Новоизбранный президент является сторонницей евроинтеграции и членства своей страны в НАТО, а также уверена, что Грузия теперь должна покончить с постсоветской ментальностью и уж точно не спешить налаживать отношения с Россией.

"С учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - отбросив дипломатичность, Зурабишвили определила внешнеполитический курс своей страны.

На выборах 2018 Зурабишвили де-факто поддерживали власти Грузии / Фото ЕРА

Евроинтеграция и сближение с НАТО значились в программе и ее главного соперника Вашадзе. Именно поэтому, учитывая схожесть программ двух главных кандидатов, политологи называют выборы схваткой не столько между ними, сколько между Бидзиной Иванишвили, олигархом и лидером правящей партии Грузинская мечта, поддерживавшей Зурабишвили, и Саакашвили, неформальным лидером оппозиции, связанным с Вашадзе давней дружбой.

А саму избирательную гонку наблюдатели назвали грязной, в особенности второй ее тур, отмеченный не столько борьбой идеологий, сколько войной компроматов.

"Выборы были превращены в черно-белое кино про Саакашвили, - утверждает грузинский политолог Гела Васадзе. - Всех запугивали: если Саломе не изберете, вернется страшный Саакашвили".

У оппонентов тоже было много претензий к Зурабишвили: ей досталось за плохой грузинский, а также за неоднозначные заявления в связи с августовской войной 2008 года - будущий президент возложила ответственность за войну на Саакашвили.

Больше всего возмущения в лагере оппозиции вызвало использование административного ресурса сторонниками Зурабишвили из правящей партии

Больше всего возмущения в лагере оппозиции вызвало использование административного ресурса сторонниками Зурабишвили из правящей партии.

Так, накануне второго тура премьер Грузии Мамука Бахтадзе выступил с инициативой списать банковскую задолженность для 600 тыс. человек. И хотя формально Зурабишвили не имеет к этому обещанию отношения, многие расценили это как прямой подкуп избирателей, повлиявший на итоги выборов.

"Те 19%, на которые она опередила своего соперника, - результат неидеологического способа привлечения избирателей", - уверен Александр Искандарян, политолог и директор-учредитель Института Кавказа в Ереване.

Эксперты подчеркивают: без поддержки Грузинской мечты и лично ее главы олигарха Иванишвили у Зурабишвили не было бы шансов на победу. Ведь в грузинской политике она по большому счету чужак - у нее нет прочных связей, особых заслуг перед страной и большого количества сторонников.

Генеральная репетиция

Обозреватели признают профессионализм и дипломатический опыт Зурабишвили, но замечают: ее победа не приведет к серьезным изменениям в стране - у нее просто нет для этого полномочий. Поправки в конституцию Грузии, которые вступят в силу сразу после инаугурации, существенно урезают полномочия президента, превращая его в символическую фигуру: он сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов, но все решения ему придется согласовывать с правительством.

"У грузинского президента примерно столько же полномочий, как у немецкого", - уточняет Искандарян.

Эксперты называют президентские выборы репетицией перед парламентской кампанией 2020 года / Фото ЕРА

Главные же проблемы Грузии лежат в экономической плоскости, а они - в компетенции правительства. По данным Грузстата, сегодня за чертой бедности проживает 21,9% населения, а средняя зарплата в стране еще не достигла $ 400.

Поправки в конституцию Грузии, вступающие в силу сразу после инаугурации, существенно урезают полномочия президента

Низким уровнем благосостояния современной Грузии ее жители обязаны не только нынешней власти, но и реформам Саакашвили, которые заложили основу системных изменений в стране, избавив ее от коррупции, однако мало обращали внимания на социальные программы.

Сам экс-президент в интервью НВ признал своей ошибкой тот факт, что не уделял внимания перераспределению благ. "У нас было много миллиардов на счету казны, которые я никому не давал тратить, - на будущее, на инфраструктурные программы, - объясняет Саакашвили. - Надо было распределять, надо было все отдать людям, потому что потом пришел олигарх и на корню скупил этих людей".

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Тем не менее, по словам Мирзиашвили, парламентские выборы показали, что 40% населения Грузии, несмотря на подкуп и админресурс, проголосовали за политическую силу, связанную с Саакашвили. А это значит, что парламентские выборы в 2020‑м могут привести к смене власти. Поэтому в ближайшие два года будет вестись борьба власти и оппозиции за политический капитал.

"Президентские выборы были генеральной репетицией перед парламентскими", - заключает Мирзиашвили.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №45-46 от 6 декабря 2018 года