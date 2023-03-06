После инцидента в Мачулищах под Минском вновь начались GPS-помехи — СМИ 6 марта, 15:15 26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы (Фото:t.me/s/By_Pol)

После инцидента в Мачулищах под Минском вновь начались GPS-помехи, сообщил канал МотолькоПомоги в Telegram в понедельник, 6 марта.

«Редакция обратила внимание, что на северо-востоке Минска вновь, после продолжительной паузы, наблюдается сильная электромагнитная интерференция сигналов GPS/GLONASS», — говорится в сообщении.

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По данным издания, на карте точности GPS-координат в районе Минска опять начались помехи в работе навигационных систем. То есть координаты, которые, к примеру, самолет получает по GPS/GLONASS, не совпадают с его реальным местоположением.

В марте прошлого СМИ сообщали, что около Национального аэропорта Минск может находиться командный центр беларусской группировки ВС РФ — Площадка 400. Купол.

«Там установлена система РЭБ, которая работала с марта 22-го до отступления ВС РФ с Киевского направления», — сказано в сообщении.



Журналисты допускают, что текущие помехи могут свидетельствовать, что РЭБ на Куполе заработала вновь. Также не исключено, что РЭБ могла быть включена и в районе аэродрома Мачулищи.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.



Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.



В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждения в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух дронов, которые несли по 200 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шары.



Единственный возможный признак повреждения самолета на спутниковых снимках — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.