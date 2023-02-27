Силовики Беларуси разыскивают уроженца Крыма по делу о взрывах в Мачулищах — СМИ 27 февраля, 21:20 Подозреваемый в атаке на самолет РФ в Мачулищах (Фото:Зеркало)

Белорусские силовики разыскивают 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца, которого подозревают в атаке на военный аэродром Мачулищи, сообщает белорусский ресурс Зеркало со ссылкой на источник.

«По рабочим чатам сотрудников автопарков в Гомеле раскинули ориентировку с фото, развешивать пока не стали. Это присылали не только им, и медикам сообщали, и маршрутчикам государственным. Сказали проявлять бдительность», — сказал собеседник издания.

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В ОВД Гомельского райисполкома журналистам подтвердили, что разыскивают «подобного» человека.

На вопрос Зеркала, связан ли этот мужчина со взрывами в Мачулищах, глава BYPOL Александр Азаров ответил отрицательно.

«Нам это лицо незнакомо. Кто он такой, я не знаю. У них задача — устанавливать подозреваемых. Но бог его знает, как его установили, они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают», — предположил Азаров.

Снимок разыскиваемого из ориентировки / Фото: Зеркало

В воскресенье, 26 февраля, на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

Как заявили в BYPOL, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна. Сообщается, что самолет больше не сможет работать.