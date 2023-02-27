Кремль отказался комментировать удар по российскому самолету на аэродроме в Беларуси

27 февраля, 12:50
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Кремль (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Кремль (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

В Кремле отказались комментировать атаку на аэродром Мачулищи в Беларуси, в результате которого, предварительно, серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать инцидент.

«Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла», — заявил он.

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Однако официальных заявлений от Минска не было. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает, что Лукашенко собрал в понедельник, 27 февраля, встречу с силовиками в узком кругу.

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26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, раздались взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Беларускі Гаюн сообщил, что атаковали аэродром двумя дронами. Глава белорусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров заявил, что организаторами диверсии были белорусские партизаны, которые «успешно уехали за границу и находятся в безопасности».

https://www.youtube.com/watch?v=Cp77_h38fCo
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Кремль Беларусь Аэродром Дмитрий Песков

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