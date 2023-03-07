Атака на российский самолет в Мачулищах: Лукашенко нафантазировал о задержании «террориста украинских спецслужб» 7 марта, 11:52 Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы «задержании» в Беларуси «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ПКС РФ.

Об этом сообщило пропагандистское агентство Белта во вторник, 7 марта.

Лукашенко нафантазировал, что подготовку якобы россиянина IT-специалиста с российским и украинским паспортами СБУ и ЦРУ начали «полгода или восемь месяцев назад», а «завербовали» еще в 2014-м. Ссылаясь на белорусский КГБ, диктатор заявил, что у «террориста» якобы есть родственники в Киеве и Австрии.

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По его словам, для атаки выбрали маленький беспилотник, потому что большой «отследили бы системы нашей слежения».



В Киеве заявления Лукашенко еще не комментировали.



26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.



Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждения в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух дронов, которые несли по 200 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шары.



Единственный возможный признак повреждения самолета на спутниковых снимках — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.