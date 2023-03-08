«Гнидой назвал его Путин». Основатель BYPOL о резком изменении риторики Лукашенко в адрес Украины и что это значит — интервью NV

8 марта, 17:37
Эксклюзив NV
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Аэродром в Мачулищах под Минском, 28 февраля 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Аэродром в Мачулищах под Минском, 28 февраля 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Белорусский диктатор после диверсии на аэродроме в Мачулищах сначала услышал унижения от Владимира Путина, после чего резко изменил риторику в отношении Украины и украинского руководства, рассказал в интервью Radio NV Александр Азаров, основатель инициативы BYPOL.

https://www.youtube.com/embed/wJwEscv2t80

 — Мы услышали этот спич самопровозглашенного президента Беларуси диктатора Лукашенко. А как вы объясняете для себя: а почему он молчал все эти дни?

— Эта акция была очень значимая для режима Лукашенко, для его имиджа перед Россией. Лукашенко потерял часть своего имиджа. Он в Беларуси отвечает за все, что происходит — лично перед Путиным. Он допустил такую акцию, которую могли сделать партизаны против самого значимого российского самолета, который находился в 12-ти километрах от Минска на военном аэродроме. Поэтому силовики и Лукашенко в том числе были растеряны пять дней.

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Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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