«Гнидой назвал его Путин». Основатель BYPOL о резком изменении риторики Лукашенко в адрес Украины и что это значит — интервью NV 8 марта, 17:37 Эксклюзив NV Аэродром в Мачулищах под Минском, 28 февраля 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор после диверсии на аэродроме в Мачулищах сначала услышал унижения от Владимира Путина, после чего резко изменил риторику в отношении Украины и украинского руководства, рассказал в интервью Radio NV Александр Азаров, основатель инициативы BYPOL.

— Мы услышали этот спич самопровозглашенного президента Беларуси диктатора Лукашенко. А как вы объясняете для себя: а почему он молчал все эти дни?

— Эта акция была очень значимая для режима Лукашенко, для его имиджа перед Россией. Лукашенко потерял часть своего имиджа. Он в Беларуси отвечает за все, что происходит — лично перед Путиным. Он допустил такую акцию, которую могли сделать партизаны против самого значимого российского самолета, который находился в 12-ти километрах от Минска на военном аэродроме. Поэтому силовики и Лукашенко в том числе были растеряны пять дней.

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