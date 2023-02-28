Атака на Мачулищи — результат многомесячной работы, ее участники в безопасности — руководитель BYPOL 28 февраля, 18:54 Российский самолет А-50 на репетиции парада в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Глава инициативы бывших белорусских силовиков BYPOL Александр Азаров в интервью Radio NV назвал атаку на белорусский аэропорт в Мачулищах результатом многомесячной работы и заверил, что все ее участники в безопасности.

«Эта операция готовилась много месяцев. Вы помните рельсовую войну, которую также проводили белорусские партизаны. Она была остановлена где-то в конце марта, после того, как стали расстреливать партизан в буквальном смысле. И россияне в то время покинули территорию Беларуси. Мы с тех пор продолжали готовить новые акции, проводить разведку, выбирать новые объекты. И вот результатом этой работы многомесячной стала такая акция», — сказал Азаров Radio NV.

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Он заверил, что участники атаки на Мачулищи уже выехали за границу и находятся в безопасности.

«Пока они интервью не дают, хотя уже очередь из СМИ выстроилась, желающих взять интервью», — отметил основатель BYPOL.

26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва, в результате которых повреждены российский военный самолет и снегоуборочная техника.

По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

Мачулищи, в который расположен подвергшийся атаке аэродром, расположены в 12 км от Минска Инфографика:

Как заявили в BYPOL, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна. Сообщается, что самолет больше не сможет работать.

Белорусский ресурс Зеркало сообщал, что по подозрению в атаке на Мачулищи силовики разыскивают 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца.

Также сообщалось, что после атаки белорусские пограничники усилили проверку на выезде из страны.