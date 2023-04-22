США поставят Украине противотанковые мины времен холодной войны — NYT 22 апреля, 00:39 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

В новый пакет военной помощи Украине от США входит неизвестное количество противотанковых мин времен холодной войны, сообщает The New York Times в пятницу, 21 апреля.

В материале сказано, что мины M21 находятся на вооружении США по меньшей мере с начала 1960-х годов. Под металлическим корпусом мины находится боевая часть, способная пробить несколько сантиметров брони. Ее диаметр — около 23 см, высота — 20 см, вес — 8 кг.



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NYT отмечает, что М21 не запрещены Оттавским договором 1997 года — для их детонации нужно давление более 100 кг, например, танка или грузовика, и их нельзя использовать как устройства-ловушки. В то же время M21 не имеет функции самоуничтожения, «так что украинские войска, вероятно, должны будут нанести места установки мин на карту для проведения разминирования», пишет газета.

В Счетной палате США в 2002 году сообщали, что на складах хранится более 178 тысяч мин M21, а американские военные в последний раз применяли противотанковые мины (не M21) во время операции Буря в пустыне в 1991 году.



Несамоуничтожающиеся противотанковые мины, которые США не применяли во время войны в Персидском заливе, М21 - крайняя снизу справа / Инфографика: gao.gov

США 19 апреля объявили о пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов. Он включает снаряды для РСЗО HIMARS и артиллерии, противотанковые гранатометы АТ-4, противотанковые мины, высокоточные авиационные боеприпасы и так далее.