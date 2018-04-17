"Лжец" против "слабака". Трамп и экс-глава ФБР развязали публичную войну

В США обострился публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и бывшим руководителем ФБР Джеймсом Коми, длящийся уже почти год с момента увольнения Коми 9 мая 2017 года.

В воскресенье, 15 апреля, экс-глава ФБР дал интервью телеканалу ABC News, в котором рассказал о подробностях своей работы и общения с Трампом, а также назвал его "морально непригодным" для должности президента США.

Несколькими днями ранее Трамп, в свою очередь, назвал Коми "слабым и лживым слизняком".

НВ рассказывает о подробностях громкого противостояния, которое уже называют беспрецедентным в истории американской политики.

О чем рассказал Коми

Откровенный разговор с ABC News стал первым интервью Коми после скандальной отставки в мае прошлого года и был записан в преддверии выхода книги мемуаров бывшего главы ФБР. Она носит название Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership).

"Я решил, что должен написать ее, чтобы быть полезным. Это была моя цель после того, как меня уволили – быть полезным", - заявил Коми.

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США под угрозой из-за своего лидера

Комментируя реплику интервьюера ABC News о том, что мемуары пронизаны тревожными настроениями, Коми подтвердил, что, по его мнению, для США наступило "опасное время" и намеком связал эту опасность с властями страны.

"Я беспокоюсь о нормах, которые являются центральными для этой страны. […] Прежде всего, это правда, - подчеркнул экс-глава ФБР. – Если мы потеряем это, если мы потеряем привязку наших лидеров к правде, то кем станем? Поэтому я начал беспокоиться. По сути, фундамент страны подвергается опасности, когда мы прекращаем оценивать наших лидеров с точки зрения этой главной ценности, правды".

Трамп не имеет морального права быть президентом

В ответ на прямой вопрос о том, является ли в таком случае Дональд Трамп неподходящей личностью для должности президента США, Коми заявил, что считает его "морально непригодным".

При этом бывший глава ФБР уточнил, что имеет в виду исключительно моральность Трампа, а не его психическую недееспособность, "раннюю стадию деменции" либо другие медицинские причины.

"Человек, который видит моральное равноправие в Шарлотсвилле [в 2017 году здесь произошли трагические беспорядки с участием ультраправых сил], который относится к женщинам так, будто они куски мяса, который постоянно лжет по поводу и без и настаивает, что американцы верят ему, - такой человек не подходит для того, чтобы быть президентом США, по моральным причинам", - считает Коми.

Фундамент страны подвергается опасности, когда мы прекращаем оценивать наших лидеров с точки зрения главной ценности - правды

Он также отметил, что это вопрос не политики Трампа относительно иммиграции или налогов, а его приверженности главным ценностям США, ключевая из которых – говорить правду. "Нынешний президент не способен делать это. Он морально непригоден быть президентом", - повторил Коми.

"Русское досье" Трампа может быть правдой

Коми также прокомментировал расследование возможного вмешательства России в американские выборы, а также "русское досье" Трампа, разоблачающее многочисленные контакты его штаба с российскими чиновниками и уличающее Трампа в ряде компрометирующих поступков. Досье было собрано бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером.

"Есть ненулевая вероятность того, что россияне имеют некоторые, отдельные рычаги власти над Трампом, основанные на его личном опыте, и я не знаю, связано ли это с его активностью в номере московского отеля [Трампа якобы засняли в компании московских проституток], с финансами или чем-либо еще", - отметил Коми.

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В то же время уволенный руководитель ФБР рассказал, что Трамп лично просил его доказать, что эпизод с проститутками – это неправда. "Если есть хоть 1% вероятности, что моя жена поверит такому – это ужасно", - привел Коми адресованные ему слова Трампа во время их встречи один на один в январе 2017 года.

"Я помню, что подумал в тот момент – как может жена полагать, что есть хоть 1% шанс того, что ты был в Москве с проститутками, которые мочатся друг на друга? – поделился Коми. – Какой же это должен быть брак и кем должен быть муж, чтобы жена была лишь на 99% уверена, что он такого не совершал?"

Трампа заботит только личный имидж

В целом же, по словам Коми, "русское досье" обеспокоило Трампа главным образом в свете его личного имиджа, а не возможностей влияния России на США.

Ранее Коми под присягой давал показания перед Конгресом США о вмешательстве России в выборы президента / Фото EPA

"Первый вопрос Трампа после избрания был просьбой подтвердить, что это [данные о вмешательстве россиян в процесс выборов] не повлияло не результат кампании, - вспоминает Коми свое общение с новоизбранным президентом США в качестве главы ФБР. – К моему удивлению, разговор превратился в обсуждение пиар-стратегии относительно того, как команде Трампа стоит подать это [для публики]".

Коми также подчеркнул, что ни сам Трамп, ни кто-либо из его окружения в тот день не задали ему вопрос о том, какие меры стоит предпринять, чтобы избежать вмешательства России в дальнейшем.

Стиль управления Трампа близок к методам мафиози

В эфире ABC News Коми рассказал, что Трамп в частных беседах неоднократно требовал от него как от главы ФБР личной лояльности и преданности. Именно этим эпизодам, признал Коми, и обязана своим названием его книга мемуаров Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство.

Об этом же идет речь в нескольких эпизодах книги, которые были обнародованы ранее в американских СМИ, где Коми сравнивает подобные просьбы главы США с методами итальянских мафиози.

СМИ: Экс-глава ФБР сравнил Трампа с мафиози и назвал отъявленным вруном

"Требование [личной преданности] - как на церемонии посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры", - пишет экс-директор ФБР в своей книге.

Он также отмечает, что Трамп простроил вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

Как отреагировал Трамп

В ответ на резонансное интервью Джеймса Коми и фрагменты мемуаров, уже ставшие достоянием общественности, Дональд Трамп обрушился на бывшего главу ФБР с резкой критикой в целой серии постов в своем Twitter.

В частности, Трамп назвал Коми "убежденным лжецом" и обвинил в разглашении секретной информации.

"Практически все в Вашингтоне были уверены, что его нужно уволить за ужасную работу, пока в конце концов он не был, по сути, уволен. Он "слил" секретную информацию, за что должен быть привлечен к ответственности. Он лгал Конгрессу под присягой [давая показания относительно расследования о вмешательстве России в выборы президента США]", - написал Трамп.

Я даже едва знаком с этим парнем. Это лишь еще одна его ложь. Его "мемуары" - это самолюбование и фейк

Президент США также назвал Коми "слабаком и лживым слизняком, который, как показало время, был ужасным главой ФБР", - отметил Трамп.

"Для меня было честью уволить Джеймса Коми!" – подчеркнул американский лидер.

Кроме того, он заявил, что "никогда не просил Коми о личной лояльности". "Я даже едва знаком с этим парнем. Это лишь еще одна его ложь. Его "мемуары" - это самолюбование и фейк!", - написал глава Белого дома.

Он также еще раз назвал Коми "худшим главой в истории ФБР" и назвал его книгу ложью

"На главные вопросы в книге Коми, получившей плохие отзывы, нет ответов. В их числе: как он сливал засекреченную информацию (в тюрьму!), почему он лгал членам Конгресса (тюрьма!), почему Национальный комитет Демократической партии отказался передать свой сервер сотрудникам ФБР (почему ФБР не изъяло его?)", - написал Трамп в Twitter.

Что пишут СМИ и кому поверят американцы

Нарастающая перепалка между Трампом и Коми вызвала огромный резонанс в американских медиа, так как публичные конфликты между чиновниками такого уровня нечасты для США.

"Коми бросил беспрецедентный - для фигуры его масштаба - публичный вызов действующему главе государства, представив самую проницательную на данный момент критику Белого дома под руководством Трампа, озвученную кем-либо из чиновников", - отмечает в своем материале CNN.

Как подчеркивает телеканал, в ближайшие недели повестку в США будет формировать главный вопрос: какую версию событий американцы сочтут более правдоподобной – "бывшего директора ФБР или человека, который его уволил?"

Коми бросил беспрецедентный - для фигуры его масштаба - публичный вызов действующему главе государства

К слову, недавний опрос телеканала ABC News и The Washington Post, обнародованный в апреле, показал, что пока американцы считают более убедительным Коми – 48% в его пользу против 32% у Трампа.

В свою очередь, влиятельная американская газета The New York Times в связи с конфликтом Трампа и Коми обнародовала большую редакционную статью, в которой заявила, что "президент не может быть выше закона" и призвала Конгресс США быть готовым к тому, что Трамп попытается закрыть спецрасследование Роберта Мюллера в отношении себя.

"Президент - не король, а гражданин, заслуживающий презумпции невиновности и другой защиты, но также уязвимый перед лицом закона, - пишет издание в редакционном материале. - Мы надеемся, что мистер Трамп это признает. Если же нет, то ответ законодателей-республиканцев определит будущее не только этого президентства и одной из самых великих политических партий страны, но и всего американского эксперимента".