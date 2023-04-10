Бывшая жена Путина обогатилась на войне против Украины 10 апреля, 12:43 Бывшая жена Путина Людмила Очеретная (фамилия по второму мужу) (Фото:ТАСС / Telegram)

Бывшая жена российского диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная (фамилия по второму мужу) обогатилась на войне против Украины. Принадлежащая ей организация микрокредитов за год полномасштабной войны увеличила прибыль на 140 млн рублей (1,7 млн долларов).

Как пишет российское издание Можем объяснить, экс-жена Путина заработала на долгах простых людей на фоне того, как закредитованность россиян за военный год достигла рекордного уровня.

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Связанная с Людмилой Очеретяной фирма КарМани (CarMoney), которая выдает займы под залог авто, по итогам 2022 года заработала рекордные 391,3 млн рублей (4,7 млн долларов). Чистая прибыль фирмы выросла на 66% по сравнению с мирным временем, следует из отчетности, которую посмотрели журналисты.

Путина-Очеретная лично получила от CarMoney 58 млн рублей (700 тисяч долларов) в 2022 году, следует из финансовой отчетности. Выплаты были осуществлены через владельца организации — кипрский офшор Carmoney CY LTD. Он контролируется компанией Меридиан, 99% в которой принадлежат экс-жене Путина.

За два дня до нового года офшор Очеретной перестал быть владельцем CarMoney. Компания ушла в российскую юрисдикцию, а ее новым собственником стало ООО Смарттехгрупп. Таким образом фирма ушла от экономических санкций со стороны Евросоюза, поскольку сама Очеретная находится под ограничениями некоторых стран.

При этом экс-жена Путина могла сохранить за собой контроль над фирмой. Гендиректором нового собственника CarMoney является ее давний финансовый партнер — Антон Зиновьев. Вместе с Очеретной он владеет бизнесом по аренде смартфонов Запросто. Кроме того, офис CarMoney до сих пор находится в Доме Волконского в Москве — этим зданием владеет сама Людмила и ее нынешний муж — Артур Очеретный.

Как отмечают журналисты, компания КарМани появилась еще в 2010 году, но она практически не развивалась до того, как ее собственником в 2017 году стал офшор Очеретной.

Зато в первом полугодии 2022 года CarMoney занял пятое место по объему прибыли среди микрофинансовых организаций (МФО), раскрывших отчетность. Связанная с Очеретной компания находится на 8-м месте по общему размеру портфеля микрозаймов.