Бывшая жена Путина продает квартиры в Испании — СМИ 15 февраля, 21:44 Путин и Людмила Очеретная (Шкребнева) (Фото:скриншот видео / RT)

Бывшая жена российского диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная продает недвижимость в Испании, опасаясь санкций Евросоюза, — об этом сообщают испанские издания El Confidencial, El Mundo и другие.

Очеретная с 2015 года замужем за председателем созданного ею Центра развития межличностных коммуникаций Артуром Очеретным, который моложе ее больше чем на 20 лет. У них есть две квартиры в жилом комплексе в испанской Марбелье — курортном городе на побережье Коста-дель-Соль.

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По данным Politico, первая была куплена в 2011 году за 800 тысяч евро, вторая — в 2014 году за 1 миллион евро. В 2015 году Очеретный также купил за 3 млн евро квартиру в Давосе, хотя швейцарское законодательство в большинстве случаев запрещает покупать недвижимость иностранцам.



Очеретная и ее взрослые дети уже находятся под санкциями Великобритании, но не Евросоюза.



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