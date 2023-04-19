«Иллюзия демократии». Пономарев назвал две причины, по которым вдове Собчака разрешают критиковать инициативы Кремля 19 апреля, 18:55 Людмила Нарусова (Фото:Совет Федерации)

Член Совета федерации РФ Людмила Нарусова — единственная, кто голосовал против предложенного Кремлем закона об электронных повестках. Но ей ничего не будет за фронду или «дискредитацию российской армии», сказал в эфире Radio NV экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.



Заявления Нарусовой в интервью после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — это позиция подавляющего большинства так называемых системных либералов, считает оппозиционер. Просто все остальные боятся об этом говорить, а Нарусовой, вдове покойного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, это позволено.

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«Она жена путинского руководителя, или человека, который привел [диктатора Владимира] Путина к политике вообще, и Путин считает, что он обязан ему. Именно поэтому госпожа Нарусова на самом деле неприкосновенна», — отметил Пономарев.

Ее критика не ограничивается законом о новых правилах мобилизации, однако в Кремле, как утверждает экс-депутат российского парламента, не боятся, что у вдовы Собчака найдутся последователи.

«Здесь еще есть один, пожалуй, смешной и интересный аспект. У Людмилы Нарусовой очень вредный характер, у нее немного друзей, мягко говоря. И именно поэтому ее высказывания, ее такие поступки безопасны для Кремля, потому что внутри Кремля, в администрации, никто не озабочен возможностью, что там сложится какая-либо коалиция вокруг Нарусовой, она будет оставаться одна, говоря об этом. А для того чтобы сделать иллюзию демократии и свободы слова — ну, типа, это хорошо», — заявил российский оппозиционер.

12 апреля верхняя палата парламента РФ, Совет федерации, одобрила законопроект об оповещении граждан о призыве на воинскую службу (за проголосовали 153 человека, против — один, Людмила Нарусова). На следующий день документ подписал Путин. Закон предусматривает отправку повесток через электронный портал Госуслуги и ужесточает наказание за неявку в военкомат.

Нарусова также дала интервью Новой газете. Европа, где сказала, что не понимает, почему в России могут отправить в детский дом подростка за антивоенный рисунок.

В 2022 году она первой из представителей власти рассказала о гибели в Украине российских солдат срочной службы.