"Любопытное будет зрелище". Песков намерен смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Сегодня, 12:23 611 Цей матеріал також доступний українською kremlin.ru Дмитрий Песков kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины, которые должны состояться 19 апреля на НСК Олимпийский.

По словам Пескова, он не знает, будет ли президент России Владимир Путин смотреть трансляцию дебатов, но сам намерен это сделать.

" Я сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", - цитирует Пескова ТАСС.

16 апреля команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение об аренде площади с НСК Олимпийский на 19 апреля.

Президент Петр Порошенко предложил кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому провести предвыборные дебаты на Олимпийском между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля.

В то же время, Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля в 19:00.

В штабе президента Порошенко подтвердили проведение дебатов 19 апреля на Олимпийском и заявили, что дебаты состоятся 19 апреля в 19:00.

Согласно избирательному законодательству, официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспильного в 20:00