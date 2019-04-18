#
Влад Тисленко
Мужчины не плачут? Как я победил депрессию
Светлана Пыркало
Ну что, казалось бы, слова?
Андерс Фог Расмуссен
Циничная стратегия Кремля
Дмитрий Кулеба
Маскульт завтрашнего дня
Спецтема: Выборы президента Украины

"Любопытное будет зрелище". Песков намерен смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины

Сегодня, 12:23
611
Цей матеріал також доступний українською
"Любопытное будет зрелище". Песков намерен смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины - фото

kremlin.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен смотреть дебаты  кандидатов в президенты Украины, которые должны состояться 19 апреля на НСК Олимпийский.

По словам Пескова, он не знает, будет ли президент России Владимир Путин смотреть трансляцию дебатов, но сам намерен это сделать.

" Я сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", -  цитирует Пескова ТАСС.

16 апреля команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение об аренде площади с НСК Олимпийский на 19 апреля.

Президент Петр Порошенко предложил кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому провести предвыборные дебаты на Олимпийском между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля.

В то же время, Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля в 19:00.

В штабе президента Порошенко подтвердили проведение дебатов 19 апреля на Олимпийском и заявили, что дебаты состоятся 19 апреля в 19:00.

Согласно избирательному законодательству, официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспильного в 20:00

Теги:   Дебаты Кремль Россия Дмитрий Песков Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 08:07

img
Зеленский высказался о возможном объединении с экс-регионалами
События

Сегодня, 15:34

img
Опубликовано масштабное видео демонтажа Шулявского путепровода
Культура

Сегодня, 13:34

img
Возвращение в Крым. Украинский фильм включен в программу Особый взгляд Каннского кинофестиваля

Выбор редакции

Финансы

Сегодня, 18:20

img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
Авто

Сегодня, 20:55

img
Пять б/у авто, которых нужно избегать как огня
Политика

Сегодня, 12:05

img
Буду объяснять, что НАТО – не зверюга. Главное из интервью Зеленского, которое он проиграл в настольный теннис

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться