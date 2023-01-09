Президент Бразилии задействовал федеральные силы против сторонников Болсонару, задержаны более 170 человек
Протестующие в здании Конгресса (Фото:REUTERS/Adriano Machado)
Президент Бразилии Лула да Силва распорядился задействовать федеральные силы против сторонников экс-президента Жаира Болсонару.
Об этом сообщает CNN.
Распоряжение об использовании федеральных сил будет действовать до 31 января.
"Цель сделки - положить конец нарушению общественного порядка в столичном федеральном округе, сопровождающемся захватом принадлежащих государству зданий", - заявил президент.
По данным СМИ, федеральные силы и полиция арестовали уже более 170 человек.
В Бразилии сотни сторонников бывшего президента Жаира Болсонара штурмовали здание Национального конгресса. Они не хотят признавать победу на выборах его оппонента Лулы да Силвы.
Сотни людей ворвались в здание главного органа федеральных законодательных властей Бразилии, призывая к военному вмешательству и отставке новоизбранного да Силвы.