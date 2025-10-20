В Румынии на нефтеперерабатывающем заводе Лукойл произошел взрыв

Буровая установка на нефтяном месторождении, принадлежащем компании Лукойл, за пределами западносибирского города Когалым РФ (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin)

В румынском городе Плоешти в понедельник, 20 октября, на территории нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil произошел взрыв, в результате чего был ранен мужчина. Об этом сообщает Digi24 .

По данным полиции, взрыв произошел около 12:00 в канале для осмотра трубопроводов.

Правоохранители сообщили, что 58-летний работник во время выполнения ремонтных работ ударился о бетонную крышку люка. Она откатилась в результате взрыва, который был вызван накоплением газов, образовавшихся в результате утечки отходов в соответствующий канал.

Как отмечали в Инспекции чрезвычайных ситуаций, мужчина получил черепно-лицевую травму и травму левой нижней конечности.

Представители власти подтвердили, что завод занимается производством и распределением нефтепродуктов. Сейчас на платформе НПЗ проводятся работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад.

По факту инцидента открыли уголовное дело.

Ранее 9 октября Telegram-канал Крымский ветер писал, что ночью дроны атаковали газоперерабатывающий завод Лукойла в Котово Волгоградской области РФ, после чего там вспыхнул пожар.