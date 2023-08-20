«По самым важным вопросам». Лукашенко рассказал, в чем Беларусь и Венгрия имеют схожие «подходы» 20 августа, 20:31 В воскресенье, 20 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о совместных позициях между его страной и Венгрией (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

В воскресенье, 20 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Каталин Новак с национальным миром — Днем Святого Иштвана и заявил, что обе страны имеют «схожие подходы» по «важнейшим вопросам».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы белорусского диктатора.

По мнению Лукашенко, эти подходы касаются приоритета мира и спокойствия, а также в первоочередности национальных интересов и «защиты семьи и традиционных ценностей».

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Белорусский диктатор убежден, что обе страны будут в дальнейшем работать для «развития конструктивного сотрудничества между Беларусью и Венгрией».

День святого Иштвана — это главный государственный праздник Венгрии, который считается днем основания государства. В этот день венгры чествуют первого короля Венгрии Иштвана, который был коронован на престол 20 августа 1000 года.

11 августа Лукашенко заявил, что готов улучшать отношения с Польшей. В ответ на это заявление польский президент Анджей Дуда сказал, что для улучшения отношений Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польской границе.

