«Ну сколько можно?». Лукашенко заявил, что его «век заканчивается» 31 марта, 12:16 Диктатор Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

В пятницу, 31 марта, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его «век заканчивается» и он «не будет держаться за должность».

Об этом сообщает Белта.

«Многие говорят о том, что Лукашенко эту Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Поверьте, мой век заканчивается. И никакие Конституции я под себя делать не буду», — сказал он.

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Диктатор заявил, что когда он пришел к власти, «тогда травили душили стреляли», но «команда из десяти человек выдержала» и люди им «поверили».

«Прошло почти 30 лет. Ну сколько можно? Я из этого исхожу. Не думайте, что я, „уцепившись в это кресло“, как часто говорят, держусь за эту власть. Абсолютно искренне об том говорю. Вы видите, какие обстоятельства. Многие бы хотели, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня не было там, значит надо делать наоборот. Это мой принцип», — сказал он.

По словам Лукашенко, это не значит, что он из-за обстоятельств «будет держаться за эту должность».

«Нет. Нет. И еще раз нет. Я думаю о будущем. Потому что как у всех вас, у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной и независимой стране», — сказал он.

Однако диктатор убежден, что если не будет его, то его «детей будут давить со всех сторон».

«А это для меня неприемлемо. Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто стал в 2020 году рядом и выстоял. Будут издеваться над людьми в погонах. Я думаю об этом», — сказал он.