Диктатор Лукашенко утверждает, что Украина предлагала ему «пакт о ненападении»

24 января, 11:55
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Украинская сторона заявление Александра Лукашенко пока не комментировала (Фото:Ramil Sitdikov/REUTERS)

Украинская сторона заявление Александра Лукашенко пока не комментировала (Фото:Ramil Sitdikov/REUTERS)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали ему заключить «пакт о ненападении».

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Об этом он сказал во вторник, 24 января, своим пропагандистским ресурсам, обвиняя Киев в якобы подготовке «боевиков» для свержения его режима.

По словам Лукашенко, к этом якобы причастны также Польша и Литва, которые создают ему «проблемы» и по периметру границы.

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«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — заявил узурпатор.

Украинская сторона заявления Лукашенко о «пакте» пока не комментировала.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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