Лукашенко заявил, что Украина формирует силовые подразделения для свержения власти в Беларуси

17 сентября, 23:24
Поделиться:
Лукашенко стал переживать за прочность своего режима в Беларуси (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Лукашенко стал переживать за прочность своего режима в Беларуси (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине якобы формируются силовые подразделения для свержения его диктаторского режима.

Читайте также:

Александр Лукашенко дает интервью AFP, 21 июля (Фото:president.gov.by) «Мы выжидаем момент». Что будет делать оппозиция Беларуси, когда режим Лукашенко пошатнется — отвечает советник Тихановской

Об этом он сказал в речи, посвященной Дню народного единства Беларуси, в субботу, 17 сентября.

«В Украине нашли удобное место. Сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращению нас, по меньшей мере до 1939 года», — цитирует Лукашенко государственное пропагандистское издание БЕЛТА.

Видео дня

В выступлении Лукашенко также в очередной раз озвучил несколько псевдоисторических тезисов.

Кроме того, он заявил, что «развал Украины уже начался», а польские, литовские и латышские политики якобы «наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях».

«Очень жаль, что наши соседи не изучили уроки истории. Но главное, чтобы мы помнили свой исторический опыт, а нашим внукам не пришлось выстраивать национальную государственность заново», — подытожил Лукашенко.

Читайте также:
Полностью подконтрольный Кремлю Лукашенко заявил, что «не отдаст суверенитет Беларуси»
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Россия-Беларусь Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X