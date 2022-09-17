Лукашенко заявил, что Украина формирует силовые подразделения для свержения власти в Беларуси 17 сентября, 23:24 Лукашенко стал переживать за прочность своего режима в Беларуси (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине якобы формируются силовые подразделения для свержения его диктаторского режима.

Об этом он сказал в речи, посвященной Дню народного единства Беларуси, в субботу, 17 сентября.

«В Украине нашли удобное место. Сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращению нас, по меньшей мере до 1939 года», — цитирует Лукашенко государственное пропагандистское издание БЕЛТА.

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В выступлении Лукашенко также в очередной раз озвучил несколько псевдоисторических тезисов.

Кроме того, он заявил, что «развал Украины уже начался», а польские, литовские и латышские политики якобы «наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях».

«Очень жаль, что наши соседи не изучили уроки истории. Но главное, чтобы мы помнили свой исторический опыт, а нашим внукам не пришлось выстраивать национальную государственность заново», — подытожил Лукашенко.

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