«Перебрасывали сигареты». Лукашенко переложил ответственность за инциденты с метеозондами на литовцев

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал свою версию того, почему в последние дни с территории Беларуси в Литву начали перелетать десятки метеорологических шаров . Об этом сообщает Delfi .

По словам Лукашенко, литовцы «сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах», чтобы заработать на их перепродаже.

«В такие условия их поставила собственная власть, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе. Власть, литовская и польская, — вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления?» — сказал белорусский диктатор.

Он утверждает, что белорусские граждане «легально покупали сигареты на производстве и передавали их литовцам, которые прибывали в Беларусь», а литовцы якобы переправляли товар с помощью воздушных шаров.

«Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шарах. Там литовцы принимали шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты», — сказал Лукашенко.

Диктатор заявил, что не видит в этом вины Беларуси.

Правительство Литвы в среду, 29 октября, решило закрыть на месяц пункты пропуска Медининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью из-за роста количества инцидентов с воздушными шарами, которые залетают с белорусской стороны.

До сих пор пограничные переходы Медининкай и Шальчининкай были единственными, через которые можно было въехать в из Беларуси в Литву или наоборот. Пункты Лаворишкес и Райгардас были закрыты в 2024 году, а два других — в 2023-м.

26 октября литовский президент Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в российский Калининград. Причиной этого является угроза контрабанды через белорусские метеорологические зонды.

В этот же день власти дважды закрывали Вильнюсский международный аэропорт после того, как вблизи него в воздушном пространстве зафиксировали метеозонды.

Такие средства, по данным литовской стороны, часто используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.

25 октября Литва временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью после нарушения ее воздушного пространства метеозондами с контрабандой, которые залетели с белорусской территории и вызвали приостановку работы аэропортов Каунаса и Вильнюса.

22 октября на территорию Литвы также залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду.