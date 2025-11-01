«Перебрасывали сигареты». Лукашенко переложил ответственность за инциденты с метеозондами на литовцев
Лукашенко прокомментировал инциденты с метеозондами в Литве (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал свою версию того, почему в последние дни с территории Беларуси в Литву начали перелетать десятки метеорологических шаров. Об этом сообщает Delfi.
По словам Лукашенко, литовцы «сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах», чтобы заработать на их перепродаже.
«В такие условия их поставила собственная власть, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе. Власть, литовская и польская, — вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления?» — сказал белорусский диктатор.
Он утверждает, что белорусские граждане «легально покупали сигареты на производстве и передавали их литовцам, которые прибывали в Беларусь», а литовцы якобы переправляли товар с помощью воздушных шаров.
«Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шарах. Там литовцы принимали шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты», — сказал Лукашенко.
Диктатор заявил, что не видит в этом вины Беларуси.
Правительство Литвы в среду, 29 октября, решило закрыть на месяц пункты пропуска Медининкай и Шальчининкай на границе с Беларусью из-за роста количества инцидентов с воздушными шарами, которые залетают с белорусской стороны.
До сих пор пограничные переходы Медининкай и Шальчининкай были единственными, через которые можно было въехать в из Беларуси в Литву или наоборот. Пункты Лаворишкес и Райгардас были закрыты в 2024 году, а два других — в 2023-м.
26 октября литовский президент Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в российский Калининград. Причиной этого является угроза контрабанды через белорусские метеорологические зонды.
В этот же день власти дважды закрывали Вильнюсский международный аэропорт после того, как вблизи него в воздушном пространстве зафиксировали метеозонды.
Такие средства, по данным литовской стороны, часто используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.
25 октября Литва временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью после нарушения ее воздушного пространства метеозондами с контрабандой, которые залетели с белорусской территории и вызвали приостановку работы аэропортов Каунаса и Вильнюса.
22 октября на территорию Литвы также залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду.