«Лукашенко сделает все, что ему скажут». Путин сломал зубы об Украину, ему нужна хоть Беларусь — интервью с советником Тихановской 23 февраля, 20:18 Эксклюзив NV Диктаторы Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево недалеко от Москвы, 17 февраля 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Валерий Сахащик, представитель Переходного Кабинета Беларуси по обороне и национальной безопасности, в интервью Radio NV рассказал, насколько реалистичны планы РФ касательно полной оккупации Беларуси и каких угроз следует ожидать от Минска.

Валерий Сахащик представитель Переходного Кабинета Беларуси по обороне и национальной безопасности

— Хочу разобрать с вами этот документ, по пунктам. Там говорится, что есть несколько этапов и один из этапов — то, что к 2022 году, еще до прошлого года, должны были сформироваться пророссийские настроения у населения [Беларуси], включая политическую и военную элиту. Успели ли они, успели ли россияне к этому дедлайну, чтобы сформировать такие пророссийские настроения?

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— Очень многое сделано в этом направлении. По информации, которая у меня есть, пророссийские настроения в Беларуси сейчас в пределах 20%. Пропаганда работает, потому так много.

— Там еще интересный момент в том, что таким образом россияне хотят ограничить влияние националистических и прозападных сил. А что известно о прозападных силах в Беларуси? Националистических, мы так понимаем, речь идет о белорусском языке, культуре, но она подавлялась с самого начала правления Лукашенко. правильно ли мы понимаем?

— Правильно вы понимаете, на сегодняшний день можно спокойно получить большой штраф и сутки в следственном изоляторе за употребление родного языка на улицах белорусских городов. Все время преследуют за белорусскую культуру, белорусские традиции, белорусский язык.