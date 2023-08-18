«Я соагрессор». Что Лукашенко рассказал о Путине и кто такая Диана Панченко, которая брала у него интервью 18 августа, 19:08 Александр Лукашенко (Фото:Getty Images)

Диктатор Александр Лукашенко признал давно известный факт, что отдельные российские части наступали на Украину с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения. Об этом он рассказал в интервью для пророссийской журналистки Дианы Панченко, пишет BBC News Україна.



«Так, з території Білорусі окремі частини (російських збройних сил — ред.) перетнули кордон України», — сказав Лукашенко в інтерв'ю, але додав, що «жодного білоруса з нашої армії там не було».

Про причину, через яку росіяни почали вторгнення з півночі України в районі Чорнобиля, треба нібито питати у президента Володимира Зеленського, підкреслив Лукашенко.

При цьому раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що телефонував білоруському колезі напередодні вторгнення, і той запевняв, що нападу з їхньої території не буде.

У своєму новому інтерв'ю Лукашенко багато критикував українського президента, а також розповів, навіщо Білорусі ядерна зброя, вагнерівці, про контакти з ГУР і про те, чи змінився Путін після бунту Пригожина.

Також, на його думку, «цілей СВО», як росіяни називають війну проти України, Москва нібито вже досягла, тож пора сідати за переговори про мир.

«Прикрий мене»

Лукашенко каже, що до початку війни Путін не обговорював із ним своїх планів напасти на Україну, але за кілька днів до 24 лютого вони зустрілися і він нібито попросив, що якщо, «не дай Боже, щось станеться, то ми союзники».

«Я спитав: „Слухай, що може статися?“ — „Ну всяке може бути. Ти прикрий мене, будь ласка“», — переказав Лукашенко діалог із Путіним.

За словами Лукашенка, Путін не взяв Київ через декілька днів, тому що «загинула би велика кількість людей».

У інтерв'ю Лукашенко багато нахвалював Путіна: «Він каже: „Ну як ти будеш бити в Києві по них, якщо вони сховані за школою і дитсадками?“ Майже дослівно я вам передаю розмову. Інший би сказав: „Слухай, війна іде. Якщо почав війну — воюй“».

Фото: AFP

«Не буду говорити про причини», — сказав Лукашенко про те, чому Путін таки вивів війська з околиць Києва, але підкреслив, що ніякої ролі Зеленського у цьому не було.

При цьому і західні експерти, і українські військові наполягають, що Росія була змушена вивести свої війська з-під Києва. Адже ЗСУ зупинили і частково розбили їхні колони на правому і лівому березі Дніпра. Шляхи постачання палива та боєкомплекту були суттєво ускладнені, а тому залишання великої групи військ біля столиці на великій відстані від баз постачання загрожувало оточенню і розгрому російських частин.

«Цілі СВО виконані»

Журналістка запитала Лукашенка, чи казав йому Путін, за яких умов він вважатиме, що цілі війни досягнуті.

«Ми в такому дусі не обговорювали, але насмілюся висловити свою позицію. Цілі „СВО“ на сьогодні вже виконані. Україна ніколи не буде так агресивно себе вести щодо Росії після закінчення цієї війни, як це було до війни», — вважає Лукашенко.

«Україна буде інша. По-перше, при владі будуть люди більш обережні, розумні, хитрі, якщо хочете. Толкові люди, які розумітимуть, що сусіди від Бога, і з ними треба вибудовувати відносини», — додав він.

Володимир Зеленський до великого вторгнення був налаштований на мирне вирішення конфлікту з Росією і жодним чином не загрожував Росії. При цьому зараз рівень його підтримки серед українців ще вищий, ніж до 24 лютого 2022 року.

Протягом усього інтерв'ю Лукашенко наполягав на тому, що за стіл перемовин варто сідати вже і що на якомусь із етапів Білорусь обов’язково там має бути: «Ми межуємо з Україною, ми фактично „співагресори“, як прийнято у вас і на Заході казати».

Переговори повинні початися без будь-яких умов і на них можна обговорювати все, каже Лукашенко, «і Крим, і Запоріжжя, Донецьк і Луганськ», але при тому розуміти, що «Росія ніколи в житті не піде на те, щоб повернути Крим».

«Перший день ми дивитимемося один на одного, як звірі. А потім таки почнемо говорити. Так уже було в Гомелі, в Біловезькій Пущі, в Стамбулі. Починалася так, що іскрило, та ще й як! Вогонь палав! А потім почали обговорювати конкретні питання. Але американці сказали Володі Зеленському: „Стоп, воюємо!“»

Така теза Лукашенка раніше неодноразово критикувалась експертами, які вказують, що навпаки, Захід та США підштовхують Зеленського до перемовин щодо миру.

Лукашенко проштовхував багато пропагандистських тез про те, як американцям вигідна ця війна, що Захід уже не такий об'єднаний навколо України, що, хоч Зеленського і вітають на Заході як героя, але він «герой їхнього роману, а не українського народу». І невдовзі через невдоволення своїх виборців США підштовхнуть Україну до перемовин.

Контакти з ГУР

Розмірковуючи про мир, Лукашенко повторював, що якщо Україна «зараз не зупиниться», і не сяде за стіл перемовин, то «Росія перемеле вас» і розірве на шматки.

За його словами, Білорусь, «мабуть, разів п’ять» зустрічалася з представниками українських спецслужб. Востаннє декілька місяців тому, обговорюючи, чи буде Білорусь воювати «та багато інших питань».

Зараз теж є запити поговорити, каже Лукашенко, але зустрітися пропонують в Стамбулі чи Еміратах, і хоч в Білорусі були нібито не в захваті так далеко їхати, але і не проти.

Лукашенко і Путін в Кремлі в квітні 2023 року / Фото: Getty Images

«Далі Зеленський помітив якусь загрозу тим, хто організовував ці перемовини (так звана політична конкуренція), заборонив їм вести цей діалог. Знаємо, що по лінії спецорганів, спецслужб, у тому числі військових, ведуться ці переговори в Україні».

Вагнерівці

Останнім часом, каже Лукашенко, Україну турбує потенційне застосування ядерної зброї та російські найманці, які після бунту лідера ПВК Вагнер Євгена Пригожина проти Москви оселилися в Білорусі.

В Україні, каже журналістка, говорять, що після тих подій влада в Росії ослабла, або ж що бунт був спектаклем для виявлення зрадників і приводом розмістити вагнерівців у Білорусі, щоб далі вони пішли на Київ.

Усе це Лукашенко заперечує. Каже, що постановки не було, про неї «можуть говорити тільки божевільні, тому що ця подія завдала колосальної шкоди», але разом із тим Путіна це не ослабило, тому що він став «більш мобілізованим, хитрішим і мудрішим».

Лукашенко наполягає на тому, що вагнерівців до Білорусі запросив він сам.

«Щоб загасити цю пожежу, треба було приймати будь-які умови, тому що спекотно було би всім. Можливо, західники, як ти кажеш, і американці відразу зраділи, що бунт. А потім вони прийшли до тями. (…) Більше за все вони переживали за ядерну зброю — у кого вона опиниться. У Вагнера, у Жені Пригожина? Мало би не здалося».

Ядерна зброя

Нещодавно і на території Білорусі з’явилася ядерна зброя, яку туди доставила Росія. Лукашенко каже, що застосує її тільки у випадку агресії проти своєї країни.

І, на відміну від Росії, наголошує Лукашенко, Білорусь чекати не буде.

«Якщо з боку Польщі, Литви, Латвії почнеться агресія проти нашої країни, ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є», — сказав Лукашенко.

Фото: Reuters

Ці заяви звучать на фоні наростання напруги на польсько-білоруському кордоні. Польський міністр оборони оголосив про створення військово-оперативної групи для проведення операції Ренгав біля кордону з Білоруссю.

«Ми з ними не змагаємося, за ними НАТО стоїть, — каже Лукашенко про Польщу, Литву та Латвію. — Сили не порівнювані. Але ми завдамо їм неприйнятний удар, і вони отримують неприйнятну шкоду. Ось на чому базується наша концепція безпеки».

Таку ж відповідь у разі агресії отримає і Україна, каже Лукашенко, «але це менше стосується України, передусім шаленців на Заході, які там уже готуються».

Журналістка нагадала, що в Україні часто говорять, що Путін схиляє Лукашенка до того, щоб залучити Білорусь у війну, але той назвав це «повною дурницею».

«Знаєте чому? Тому що це нічого не дасть. Додатково 70 тисяч військ не дадуть нічого», — сказав він, додавши, що у Росії і без того вистачає сил та техніки.

Хто така Діана Панченко?

Журналістка Діана Панченко в інтерв'ю постійно задавала Лукашенку компліментарні питання, от як «а що ж буде з Білоруссю без Лукашенка?»

А коли Лукашенко порадив їй звернутися з питанням про вторгнення росіян з боку півночі до Зеленського, поскаржилася, що їй би дуже хотілося, але він не настільки відкритий до спілкування, як Лукашенко.

Фото: Пресслужба Лукашенка

У повідомленні пресслужби білоруського лідера підкреслюється, що інтерв'ю у нього взяла українська журналістка.

Але в Україні Діану Панченко так не називають.

З 2015 по 2021 роки вона вела політичні ток-шоу на каналах Віктора Медведчука. А крім того, не визнавала, що Росія почала війну проти України в 2014 році — мовляв, зробить це тільки після того, як це визнає Верховна Рада (парламент це визнавав у багатьох заявах та постановах).

Вона агітувала проти НАТО і оборонної співпраці із західними союзниками, а також відстоювала російську вакцину проти коронавірусу.

Під час протесів у Білорусі вона підтримувала Лукашенка, а в 2021-му разом із російськими колегами відкривала фестиваль Слов’янський базар у Вітебську.

Діана Панченко під час інтерв'ю / Фото: Пресслужба Лукашенка

У перші місяці повномасштабного вторгнення Панченко виїхала в окупований Донецьк і Маріуполь, де зняла фільм, в якому персонажі звинувачували в обстрілах Україну.

У січні 2023 році вона потрапила у санкційний список РНБО.

СБУ оголосила їй підозру в створенні матеріалів, де публічно виправдовується вторгнення Росії в Україну.