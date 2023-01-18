«Их войска пойдут вторым эшелоном». Как Беларусь готовится к выполнению военных приказов с Москвы — интервью с Латушко

18 января, 11:17
Эксклюзив NV
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Участок границы между Украиной и Беларусью на Волыни, 13 января 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Участок границы между Украиной и Беларусью на Волыни, 13 января 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Автор: Богдан Амосов

Павел Латушко, белорусский оппозиционер, заместитель главы Объединенного переходного комитета Беларуси, в интервью Radio NV рассказал о том, как на территории соседнего государства фактически подготовили мобилизацию, которая может начаться по указанию с Москвы.

https://www.youtube.com/embed/GzSdjsKVjbY

 — Как вы видите как проходят эти учения, что о них можно сказать, насколько они масштабны, для чего вообще были начаты?

— Если в целом смотреть, то учения в Беларуси были начаты еще 29 апреля. Они фактически не прекращаются: каждые две недели осуществляется их продление. Так что уже можем посчитать, сколько месяцев в Беларуси на перманентной основе проходят учения вооруженных сил Республики Беларусь. С октября месяца — вновь учения совместные с вооруженными силами Российской Федерации. Это различные рода войск, это даже войска химической, радиационной защиты. Это танковые подразделения, это командиры рот, силы специальных операций.

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Создается очень масштабная картинка постоянного перемещения ВС России и ВС Беларуси по территории Беларуси. Если мы говорим с вами про учения в сфере авиации, военной авиации, авиационные учения — то они были начаты вчера. Но пока не замечено какой-то специальной активности ВВС Беларуси или ВКС Российской Федерации. Мы, конечно, знаем о том, что в Беларусь позавчера прибыли очередные Су-30, Су-34 — порядка 80 летательных аппаратов, самолетов, также вертолеты Ми прибыли в Беларусь.

Так что можем с вами с уверенностью предположить, что сегодня на территории Беларуси находятся десятки самолетов Российской Федерации и Республики Беларусь, и вертолетов также. Поэтому достаточно значительная авиа-группировка. В этих учениях предполагается патрулирование государственной границы. Не указывается, правда, какой границы. Можем предположить, что это будет граница с Украиной, границы, конечно, с Польшей, Литвой, Латвией. Потому что Лукашенко постоянно кричит, что кто-то хочет напасть на нас то ли со стороны Украины, то ли со стороны Запада.

Теги:   Россия Беларусь Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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