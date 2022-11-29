«Избранник Божий», но не глуп. Как изменился Лукашенко за годы у власти и почему не хочет вступать в войну — белорусский эксперт 29 ноября, 08:20 Лукашенко на встрече лидеров ОДКБ в Армении, 23 ноября 2022 (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко может осознавать, что в войне против Украины РФ обречена на военную катастрофу, а потому не спешит напрямую участвовать в российском вторжении.

Такое мнение в интервью Радио НВ выразил Валерий Сахащик, член объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности.

«Я почему-то думаю, что самому Лукашенко очень невыгодно вступать в эту войну. Я почему-то думаю, что он ищет варианты, как избежать этой участи. Он далеко не глупый человек и понимает, что Россия, в общем-то, обречена, что она несомненно потерпит военную катастрофу со всеми вытекающими последствиями. И ему очень хотелось бы не попасть под раздачу вместе с Россией», — допустил Сахащик, комментируя вопрос о гипотетическом участии Беларуси в войне.

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Соратник Тихановской, который является подполковником запаса белорусской армии и ранее был командиром 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте, полагает, что Лукашенко следовало бы «согласиться на замечательное, мудрое предложение президента [Украины Владимира] Зеленского принять международную наблюдательную группу, которая будет работать по обе стороны границы, отслеживать обстановку». «И в случае чего-то неожиданного сможет прибыть мгновенно и определить, что же это было, кто же это был. Это бы сильно повысило порог безопасности», — обозначил Сахащик возможный вариант отстранения Беларуси от участия в войне.

Он также поделился личным мнением о Лукашенко, рассказав, что, хотя не общался с ним один-на-один, но присутствовал на нескольких событиях и встречах с участием Лукашенко.

«Когда я выпускался из академии, он проводил прием выпускников факультета. Я говорил ответное слово от выпуска. И потом мы символически фужеры шампанского выпивали, о чем-то говорили. Было еще несколько совсем коротких встреч», — рассказал Сахащик.

По его мнению, за все эти годы у власти с Лукашенко произошли «серьезные изменения». «Да, уже тогда наблюдались эти замашки — «если закон не позволяет что-то сделать, то мы закон перепишем или прикроем глаза, главное — достичь результата» — отмечает Валерий Сахащик. Согласно его наблюдениями, за последние два десятилетия Лукашенко и вовсе «поверил в то, что он какой-то избранник Божий, он очень сильно сузил круг лиц, с которыми общается».

«Он уже давно не ходит в народ, как это было когда-то, когда он мог спокойно приехать на заводы и ходить между рабочими или собрания с кем-то проводить, — привел пример Сахащик. — Сейчас это как в России: специально отобранные переодетые люди с заранее заготовленными вопросами и речами, и никак иначе. Конечно же, когда человек 24/7 слышит только, какой он замечательный, какой он гениальный, как все в стране держится только благодаря ему, за 29 лет можно и поверить этому».