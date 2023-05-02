Лукашенко собрал совещание и начал врать о «провокациях» на границе Беларуси и «наращивании потенциала НАТО» 2 мая, 12:34 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко собрал совещание, в ходе которого начал врать о том, что на границе Беларуси якобы «происходят провокации».

Об этом сообщает Белта.

По словам диктатора, вблизи границ Беларуси якобы «наращивается военный потенциал НАТО».

«Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов», — сказал диктатор.

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Лукашенко заявил, что в последнее время такие случаи якобы «участились».

«Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию», — сказал он.