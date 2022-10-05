«Создает ощущение внешнего врага». Франак Вячорка — об изменении риторики и действий Лукашенко после встречи с Путиным в Сочи. Интервью

5 октября, 13:20
Эксклюзив НВ
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Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Автор: Павел Новиков

Диктатор Александр Лукашенко 4 октября впервые признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Почему изменилась риторика узурпатора и как на это повлияла встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи, в интервью Радио НВ рассказал советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NZrPuLVnsRU&t=11s

— Лукашенко впервые признал, что Беларусь участвует в войне, но только посредством лечения раненых российских военных. Что это означает? Это признание?

— На самом деле это ничего не меняет, однако это дополнительный аргумент для трибунала против Путина, где на скамье подсудимых тоже должен оказаться Лукашенко.

Полагаю, это результат переговоров в Сочи. Лукашенко неделю назад там был. Потом уехал в Абхазию, признал де-факто Абхазию. Затем вернулся в Минск и сейчас начал делать очередные лоялистские заявления в поддержку Москвы.

В том, что он участвовал в войне против Украины, никто не сомневался. А сейчас уже есть видеосвидетельство, и это нам поможет доказать его вину.

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Это тоже хороший сигнал для тех белорусов, которые считали, что Лукашенко [выступает] за мир. Сейчас этой риторики уже нет, и в нее уже никто не поверит.

— Он начинает обвинять Польшу, Литву, Латвию. Говорит, что необходимо не допустить нанесения удара по Беларуси. Я не видел ни одного заявления со стороны этих трех стран, что хотя бы одна из них предпримет попытки или намерена наносить удары по Беларуси. Как такое объяснить?

— Создает ощущение внешнего врага, якобы уже коварно подошедшего к границе, которую вот-вот начнет сейчас атаковать, и народу необходимо объединиться вокруг своего лидера-фюрера — «только он может защитить народ». Мы это уже слышали, проходили, есть исторические параллели.

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Это некий пропагандистский прием, в который люди не верят. Но это аргумент, используемый Лукашенко в беседах с Путиным. Мол, я защищаю твои западные границы от Литвы, Польши, Латвии, потому я не могу воевать в Украине. Понимая, что белорусская армия, когда поступит приказ воевать против Украины, просто развернется и это приведет скорее к падению Лукашенко, чем к победе Путина.

— Насколько велика вероятность участия Беларуси? Сообщалось о базировании едва ли не 100 тысяч российского контингента. Территория Беларуси используется для того, чтобы совершать обстрелы по территории Украины. Насколько сильным является участие Лукашенко и территории Беларуси в российской войне против Украины?

— Лукашенко сам верил в блицкриг за три дня, его убедили генералы и Путин, что он проедет по Киеву, по Крещатику на коне и будет праздновать победу, разделять Украину. Это его мечта. Тогда бы он вошел в историю как помощник Ивана Грозного-завоевателя, покорившего великую державу.

Этого не получилось. Конечно, риторика изменилась. Сейчас он снова заговорил, что мы хотим мира и нужно садиться за стол переговоров. Он частично предоставляет инфраструктуру белорусской армии. Не все белорусские военные допущены к этому, им просто не доверяют ни российские вояки, ни лукашенковские генералы.

Россияне использовали в начале войны белорусскую медицинскую инфраструктуру: как минимум в четырех больницах проходили лечение российские военные, но им там тоже не очень рады. Есть много историй, что белорусские врачи отказывались принимать передачи, их просто не доносили к российским военным. Были случаи саботажа на всех уровнях.

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И сейчас под российские подразделения выделены отдельные территории на юге Беларуси, вблизи границы с Украиной, где дислоцируются российские военные дивизионы, и «искандеры», и комплексы противовоздушной обороны. Туда не пускают простых белорусов. Они очень боятся проекта Белорусский Гаюн, который мониторит и собирает информацию. В него вовлечены около 30 тысяч белорусских волонтеров, присылающих всю информацию о перемещении войск. Потому все зоны, где находятся российские военные, отдали россиянам под неограниченное, неконтролируемое использование. Стало быть, мы имеем полное право говорить о том, что отчасти Беларусь находится под оккупацией.

— Много общего в истории белорусов и поляков, белорусов и литовцев. По крайней мере, на жителей западной части Беларуси эта риторика Лукашенко сработает?

— Исторически между Беларусью, Польшей и Литвой никогда не было границ. Сейчас из-за Лукашенко там появилась стена, построенная этими странами, дабы оградить от лукашенковских мигрантов. Это ужасно, это исторически неправильно и будет уничтожено со временем.

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Люди, которые там жили, всегда вели торговлю, между собой общались. Сейчас их просто разделяет эдакая новая берлинская стена, железный занавес XXI века. Они не понимают, почему из-за действий Лукашенко должны страдать. Там есть суперотрицательный большой рейтинг у Лукашенко, и сложно найти кого-то, кто поддерживал бы лукашенковский режим и его действия. В конце концов, это приведет к социальному взрыву.

Сам Лукашенко чувствует себя неуверенно, и мы видим это. Он проводит заседания силовиков почти ежедневно. Они выглядят как сессии психотерапии, где Лукашенко сам себя убеждает в лояльности этих силовиков. Они будто слушают его, что-то там записывают, а ему кажется, что не предадут, надеется, что не предадут.

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— На днях видел еще одно заседание Лукашенко, напомнившее глубокий совок. Когда он призывал или даже приказывал вывозить школьников, студентов, рабочих на сбор картошки, яблок и [в общем] урожая. Этот совок воспринимается белорусским народом? Наверняка от такого идиотизма мы уже должны были отойти.

— Лукашенко живет в эпоху пионеров, комсомола, субботников. Это его детские травмы, и он сейчас пытается их перенести на современных белорусов. Молодое поколение не понимает, не чувствует [этого]. Лукашенко для них — фрик, чужой. Они никогда не будут работать на него.

У Лукашенко нет будущего, потому что он живет в прошлом. И то, что сейчас людей выгоняют на картошку, а там постоянно происходят какие-то травмы — это просто вызывает недовольство даже среди тех, кто его раньше поддерживал.

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— То есть они начинают сомневаться, а вообще нужен ли им Лукашенко?

— А они уже не сомневаются. Они знают, что Лукашенко им не нужен, он для них пережиток ушедшей эпохи. Да, есть страх, потому что сажают в тюрьму за все. Скажешь два слова, что не любишь Лукашенко, приходят к твоим родителям или к тебе — 15 суток, а может, 15 лет заключения, потому боятся, молчат.

Мы вернулись за последние два года в сталинское время, 1937 год. Я порой думаю: а как люди во время нацистской оккупации, сталинских репрессий, почему все молчали? Но сейчас я понимаю, почему все молчали. Потому что когда есть тотальный страх, тотальный террор, это сковывает все живое, даже мысли. И самоцензура появляется, и страх сказать что-нибудь неправильно.

И сейчас в таком ощущении, в такой атмосфере живут белорусы. Но не все. Есть те, кто даже в этой атмосфере способен протестовать, организовать саботаж, диверсии на железной дороге. А некоторые даже уехать и воевать за Украину с оружием в руках.

https://www.youtube.com/watch?v=XjCKxQ_K9Ms

Теги:   Владимир Путин Польша Граница Литва Беларусь Александр Лукашенко Латвия Украина-Беларусь Сочи Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины

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