Лукашенко возмутился "бурной" реакцией на свой прогноз о победителе выборов в Украине Сегодня, 15:02 1739 Цей матеріал також доступний українською president.gov.by Александр Лукашенко president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что равноудален от всех кандидатов на пост президента Украины и не отдает ни одному из них предпочтения.

Об этом он заявил, комментируя "бурную реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине".

"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? Нет, он (говорят – Ред.) Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг", - цитурует Лукашенко пресс-служба президента.

По словам президента Лукашенко, Зеленского "дубасят" за его актерскую профессию.

"А что, актер не может быть Президентом?" - задался вопросом Лукашенко и привел пример Рональда Рейгана, который избирался президентом США.

Кроме того, президент Беларуси считает, что в Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента.

"Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом - Ред.) - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой", - уверен Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что несмотря на результаты первого тура президентских выборов в Украине, во втором туре победу скорее всего одержит действующий глава государства Петр Порошенко.

