«Мы соседи». Лукашенко внезапно поручил подчиненным «наладить отношения» с Польшей 11 августа, 18:50 Белорусский диктатор Александр Лукашенко неожиданно захотел «наладить отношения» с Польшей, которую перед тем обвинял в «развязывании агрессии» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что дал поручение своим дипломатам и правительству улучшить отношения с Польшей, хотя перед тем обвинял Варшаву в развязывании агрессии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского диктатора.

«Я поручал премьер-министру связаться с ними (поляками — ред). Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — отметил самопровозглашенный глава Беларуси.

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По его представлениям, именно Польша якобы умышленно «нагнетает обстановку», поскольку 15 октября в стране парламентские выборы. При этом белорусский диктатор обвинил США в том, якобы они «подталкивают Варшаву к такому нагнетанию».

«Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки — люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества», — сказал Лукашенко.

В прошлом белорусский диктатор обвинял Польшу в том, что она якобы готовит агрессию против Беларуси.

30 июня самопровозглашенный президент Беларуси пригрозил нанести удары «по центрам принятия решений» на Западе.

1 августа белорусский диктатор заявил, что «пошутил» о желании боевиков террористической ЧВК Вагнера ворваться в Польшу.