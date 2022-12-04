«Россия уже вышла за рамки». Какие варианты остались у вассала Путина Лукашенко и что изменится, когда Украина выиграет войну — интервью 4 декабря, 09:35 Эксклюзив НВ Встреча Путина и Лукашенко в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге (Фото:president.gov.by)

Минский политолог Артем Шрайбман рассказал в интервью Радио НВ, потерял ли узурпатор Александр Лукашенко связь с Западом, когда погиб его соратник — глава МИД Беларуси Владимир Макей, и что может измениться в его отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

— Хочу с вами обсудить преждевременную смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Он еще в сентябре встречался с представителями американского Госдепа, встречался с представителями МИД ЕС и пытался договариваться о гарантиях для Лукашенко и его семьи. Какими могли быть гарантии?

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— Первый раз слышу про гарантии, вернее, я видел [информацию] на каком-то из так называемых сливов, но ничего подобного, думаю, Макей обсуждать не мог. Хотя бы потому, что никаких гарантий западные страны Лукашенко дать не могут просто потому, что они не контролируют ситуацию в Беларуси.

Ему гарантии нужно просить у тех, кто может дать ему когда-то убежище, а на Западе это невозможно, потому что он нарушил столько международных норм, что будет просто даже неуместно поднимать такой вопрос. То есть, гарантии нужно просить у того, кто даст ему убежище. [Например] у России, которая сегодня контролирует очень много в Беларуси.

Это слухи, не учитывающие реальность. Насколько мне известно, Макей обсуждал более приземленные вещи, а именно возможную разморозку отношений, то есть снятие санкций. Он зондировал почву на тему того, какой минимальный кровью может Минск отделаться, чтобы снять какие-то значимые для себя санкции, в первую очередь калийные.

И Лукашенко ещё тогда, в сентябре, намекнул, что может провести политическую амнистию. Потом Макей съездил в Нью-Йорк. Видимо, ничего он от Запада не услышал одухотворяющего, и по приезду через несколько недель уже заявили власти, что никакой амнистии политических заключённых не будет. Даже отдельным пунктом это прописали в законе. Видно разочарование от этого этапа переговоров.

Поэтому обсуждать на таком уровне какие-то гарантии для Лукашенко, который вообще никуда не собирается ещё и уходить… Я думаю, что он, честно говоря, Путина планирует пересидеть. Сомневаюсь, что такая повестка в принципе может звучать.

— Не считаете ли вы, что может быть такое, что Лукашенко останется у власти, это может стать компромиссом, если он что-нибудь пообещает из того, что не будет отдавать Беларусь Путину. Это фантастический вариант, который невозможен?

— Это фантастический сценарий, потому что между сторонами нет никакого доверия. Лукашенко не верит ни в какие гарантии Запада, а Запад не поверит в любые обещания Лукашенко. Лукашенко не может убедить Запад даже в том, что он контролирует свою территорию для того, чтобы что-то обещать.