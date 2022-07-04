«Уже и Путин его серьезно не воспринимает». Последние заявления Лукашенко — блеф или реальность? Объясняет журналист Радио Свобода из Минска 4 июля, 21:13 Эксклюзив НВ Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Спутник/Микхайл Метель/Кремлин via REUTERS)

Журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский проанализировал неоднозначные заявления диктатора Александра Лукашенко за последние несколько дней.

В интервью Радио НВ корреспондент объяснил, на какие высказывания следует обратить внимание, где диктатор блефует и что говорит России и Владимиру Путину.

— Как бы вы оценили выступление Лукашенко в День независимости? Такое впечатление, что он говорил о независимости, а белорусов отговаривал, что она им не нужна, за нее нужно платить дорого.

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— День независимости, который формально в Беларуси 3 июля, — день освобождения белорусской столицы, Минска, от немецко-фашистских захватчиков, к независимости он не имеет особого отношения. И это Лукашенко был инициатором того, чтобы в этот день отмечался главный праздник Беларуси.

В этот день он постоянно говорит не столько о независимости, сколько о войне, о сотрудничестве с Россией. Каких-либо примет независимости у этого дня нет — это лишь приметы власти Лукашенко; того, что он опирается на историю Второй мировой войны, советское. Потому о независимости он говорит всегда условно.

[Лукашенко] — человек неискренний, много лжет, извращает факты. Лишь какие-то очень осторожные оценки того, что он заявил. Вроде бы белорусские войска готовы взять под прицел столицы недружественных стран, центры принятия решений. Наверное, блеф, но это уже повышение ставок с его стороны.

Второе, что он заявил, что Беларусь не участвует непосредственно в войне в Украине, а обеспечивает России союзнические, так сказать тыловые функции: он готов защищать Россию от НАТО, от Украины, но на своих белорусских территориях. Чтобы никто в спину россиянам не стрелял, как он заявил.

Это, пожалуй, два важнейших месседжа, прозвучавших от Лукашенко. Насколько они искренни? Что будет за ними дальше? Здесь можно только гадать. Но то, что он привязан к российской политике, поддерживает российскую войну с первого дня — очевидно, мы и так знаем.

— Разве белорусские военные не участвуют в войне? Время от времени появляются сообщения, что в небольшом количестве, но желающих перебрасывают на Донбасс в российской форме.

— Белорусы принимают участие в войне в Украине с двух сторон. Есть полк Калиновского: белорусы сами сформировали его, воюют, погибают и становятся героями Украины. И с российской стороны белорусы тоже есть: информация о них попадается очень скупая, но попадается, если кто-то погиб.

Так было и раньше, с 2014 года: белорусы сражались с обеих сторон фронта. Но формально белорусские солдаты по приказам белорусских командиров, генералов не переходили границы Украины и не участвуют в этой войне. Остается всегда такой вопрос: решится ли Лукашенко отдать такой приказ наступить, давит ли на него Путин? Наверное, да, но он наверняка сопротивляется. К настоящему моменту военные формирования не попали и, будем надеяться, что не попадут на украинскую территорию и не будут воевать.

— Как можно понимать слова Лукашенко о том, что участие Беларуси в «спецоперации» России определено им давно? Какое участие он определил и как давно? О чем идет речь? Предоставить платформу для россиян или все-таки больше?

— Я понимаю, что он гораздо больше, чем мы, знал о подготовке к войне. Он встречался с Путиным с 2020 года и очень часто, и с его министрами, с [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым, с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу. Они обсуждали, каким образом будет идти эта война, и он это участие утвердил как площадку для атаки на Украину и танковой, и ракетной. Самолеты, военные аэродромы, тыловые части — все это он дает, что был утвержден им лично, он за это отвечает. И он соучастник. Он и другие белорусские чиновники, которые тоже знали и выполняют эти распоряжения, тыловые функции.

А о том, чтобы белорусы вступили в бои на территории Украины, он не говорил; и до 2 [июля] настаивал на том, что такого приказа не было и не ожидается.

— Лукашенко говорит, что несколько дней назад, якобы, Украина обстреливала Беларусь. Понятно, что все это неправда. Но как реагируют на эти заявления белорусы, что они об этом думают?

— Белорусы в большинстве своем не считают Лукашенко своим лидером, легитимно избранным президентом. Выборы были сфальсифицированы, протесты подавлены, более 1200 активных людей находятся в тюрьмах как политические заключенные, десятки тысяч вынуждены были бежать, террор и репрессии продолжаются. Поэтому Лукашенко воспринимают как узурпатора, сидящего во власти на штыках, в том числе российских.

Ясно, что в целом одобрение подобной риторики Лукашенко как формального руководителя силовой вертикали от белорусов нет — белорусы хотят мира, хотят жить в добрососедских отношениях с Украиной. То есть это совершенно не отвечает общественным настроениям.

Думаю, он скорее говорит не для белорусской аудитории, а для российской, для повышающего ставки Путина, пробует каким-то образом все-таки белорусское государство больше интегрировать в свои структуры, в частности войны.

— Была информация о том, что белорусам приходят повестки, но вроде бы это не мобилизация. О чем идет речь и как это происходит?

— Массовой нет. Некоторые отдельные военкоматы работают в, наверное, [усиленном] режиме в связи с тем, что война происходит в том числе и на территории Беларуси.

Происходит не мобилизация, а только рутинная замена состава в войсках. Сейчас я не считаю, что это серьезная угроза. Да и в России еще нет мобилизации, поэтому для белорусов это неактуально.

— Мы видели, что Путин пытался и сирийцев задействовать, воевать чужими руками.

— Белорусы не хотят воевать, не хотят гибнуть за путинские интересы. У белорусов нет претензий к Украине, нет желания отторгнуть какую-то территорию и что-то навязать. Наверное, у Беларуси нет и желания, и возможностей, и опыта. Я думаю, что все это все же преувеличение угрозы мобилизации в Беларуси.

— Лукашенко упоминал Великое княжество Литовское и о роли белорусов в нем. Даже по-белорусски говорил. Это определенные реверансы Западу, что ли?

— Раз в год он что-то пытается сказать на белорусском языке и вспомнить какую-нибудь историю. Сейчас снова вспомнил. Я бы на это особо не обращал внимания. Он пробует какие-то реверансы делать — направил поздравление народу Соединенных Штатов с Днем независимости Америки; ввел безвизовый режим для граждан Польши, чтобы они могли приезжать в Беларусь, Литву и Латвию до конца этого года. То есть что-то пробует, но уже понимает, что он для стран Запада никто и это не очень ему поможет, потому что горбатого могила исправит

Относительно истории Беларуси. Да, у Беларуси совсем другая история, чем у России. Белорусы — европейская нация с европейским прошлым. Это совсем другой народ, который, думаю, сохранит свою независимость, несмотря на все, что сейчас делает Лукашенко. И совсем не будет вместе с Россией.

— Как вы считаете, у Лукашенко еще хоть какая-то субъектность осталась или он полностью руководим Путиным?

— Думаю, уже и Путин его серьезно не воспринимает, хоть удерживает на месте в Беларуси. Трудно говорить о международной субъектности, это международная изоляция. Пока это ответственность за то, что он сделал в 2020-2021 годах в Беларуси, и то, что он сделал как соучастник агрессии против Украины. Далее, я думаю, что его политическое будущее очень-очень для него опасно. Может быть, это будет трибунал в Гааге.

— Чем закончатся и как будут продолжаться нынешние учения Вооруженных сил Беларуси?

— Учения продолжаются ежемесячно, они проходят нон-стоп. Это порой плановые, порой — внеплановые учения. Семь батальонных тактических групп учатся, они будут меняться. Думаю, что это закончится очередной сменой батальонов: одни пойдут в казармы, другие поедут снова делать какие-нибудь учения. Хотя не могу быть уверенным и сказать, что ничего подобного не случится; но все-таки надеюсь, что действительно это будут только рутинные учения.

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