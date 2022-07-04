«Уже и Путин его серьезно не воспринимает». Последние заявления Лукашенко — блеф или реальность? Объясняет журналист Радио Свобода из Минска

4 июля, 21:13
Эксклюзив НВ
Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Спутник/Микхайл Метель/Кремлин via REUTERS)

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Спутник/Микхайл Метель/Кремлин via REUTERS)

Автор: Богдан Амосов

Журналист белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский проанализировал неоднозначные заявления диктатора Александра Лукашенко за последние несколько дней.

В интервью Радио НВ корреспондент объяснил, на какие высказывания следует обратить внимание, где диктатор блефует и что говорит России и Владимиру Путину.

https://www.youtube.com/watch?v=GSQWK3FnD68

— Как бы вы оценили выступление Лукашенко в День независимости? Такое впечатление, что он говорил о независимости, а белорусов отговаривал, что она им не нужна, за нее нужно платить дорого.

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— День независимости, который формально в Беларуси 3 июля, — день освобождения белорусской столицы, Минска, от немецко-фашистских захватчиков, к независимости он не имеет особого отношения. И это Лукашенко был инициатором того, чтобы в этот день отмечался главный праздник Беларуси.

В этот день он постоянно говорит не столько о независимости, сколько о войне, о сотрудничестве с Россией. Каких-либо примет независимости у этого дня нет — это лишь приметы власти Лукашенко; того, что он опирается на историю Второй мировой войны, советское. Потому о независимости он говорит всегда условно.

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[Лукашенко] — человек неискренний, много лжет, извращает факты. Лишь какие-то очень осторожные оценки того, что он заявил. Вроде бы белорусские войска готовы взять под прицел столицы недружественных стран, центры принятия решений. Наверное, блеф, но это уже повышение ставок с его стороны.

Второе, что он заявил, что Беларусь не участвует непосредственно в войне в Украине, а обеспечивает России союзнические, так сказать тыловые функции: он готов защищать Россию от НАТО, от Украины, но на своих белорусских территориях. Чтобы никто в спину россиянам не стрелял, как он заявил.

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Это, пожалуй, два важнейших месседжа, прозвучавших от Лукашенко. Насколько они искренни? Что будет за ними дальше? Здесь можно только гадать. Но то, что он привязан к российской политике, поддерживает российскую войну с первого дня — очевидно, мы и так знаем.

— Разве белорусские военные не участвуют в войне? Время от времени появляются сообщения, что в небольшом количестве, но желающих перебрасывают на Донбасс в российской форме.

— Белорусы принимают участие в войне в Украине с двух сторон. Есть полк Калиновского: белорусы сами сформировали его, воюют, погибают и становятся героями Украины. И с российской стороны белорусы тоже есть: информация о них попадается очень скупая, но попадается, если кто-то погиб.

Так было и раньше, с 2014 года: белорусы сражались с обеих сторон фронта. Но формально белорусские солдаты по приказам белорусских командиров, генералов не переходили границы Украины и не участвуют в этой войне. Остается всегда такой вопрос: решится ли Лукашенко отдать такой приказ наступить, давит ли на него Путин? Наверное, да, но он наверняка сопротивляется. К настоящему моменту военные формирования не попали и, будем надеяться, что не попадут на украинскую территорию и не будут воевать.

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— Как можно понимать слова Лукашенко о том, что участие Беларуси в «спецоперации» России определено им давно? Какое участие он определил и как давно? О чем идет речь? Предоставить платформу для россиян или все-таки больше?

— Я понимаю, что он гораздо больше, чем мы, знал о подготовке к войне. Он встречался с Путиным с 2020 года и очень часто, и с его министрами, с [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым, с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу. Они обсуждали, каким образом будет идти эта война, и он это участие утвердил как площадку для атаки на Украину и танковой, и ракетной. Самолеты, военные аэродромы, тыловые части — все это он дает, что был утвержден им лично, он за это отвечает. И он соучастник. Он и другие белорусские чиновники, которые тоже знали и выполняют эти распоряжения, тыловые функции.

А о том, чтобы белорусы вступили в бои на территории Украины, он не говорил; и до 2 [июля] настаивал на том, что такого приказа не было и не ожидается.

— Лукашенко говорит, что несколько дней назад, якобы, Украина обстреливала Беларусь. Понятно, что все это неправда. Но как реагируют на эти заявления белорусы, что они об этом думают?

— Белорусы в большинстве своем не считают Лукашенко своим лидером, легитимно избранным президентом. Выборы были сфальсифицированы, протесты подавлены, более 1200 активных людей находятся в тюрьмах как политические заключенные, десятки тысяч вынуждены были бежать, террор и репрессии продолжаются. Поэтому Лукашенко воспринимают как узурпатора, сидящего во власти на штыках, в том числе российских.

Ясно, что в целом одобрение подобной риторики Лукашенко как формального руководителя силовой вертикали от белорусов нет — белорусы хотят мира, хотят жить в добрососедских отношениях с Украиной. То есть это совершенно не отвечает общественным настроениям.

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Думаю, он скорее говорит не для белорусской аудитории, а для российской, для повышающего ставки Путина, пробует каким-то образом все-таки белорусское государство больше интегрировать в свои структуры, в частности войны.

— Была информация о том, что белорусам приходят повестки, но вроде бы это не мобилизация. О чем идет речь и как это происходит?

— Массовой нет. Некоторые отдельные военкоматы работают в, наверное, [усиленном] режиме в связи с тем, что война происходит в том числе и на территории Беларуси.

Происходит не мобилизация, а только рутинная замена состава в войсках. Сейчас я не считаю, что это серьезная угроза. Да и в России еще нет мобилизации, поэтому для белорусов это неактуально.

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— Мы видели, что Путин пытался и сирийцев задействовать, воевать чужими руками.

— Белорусы не хотят воевать, не хотят гибнуть за путинские интересы. У белорусов нет претензий к Украине, нет желания отторгнуть какую-то территорию и что-то навязать. Наверное, у Беларуси нет и желания, и возможностей, и опыта. Я думаю, что все это все же преувеличение угрозы мобилизации в Беларуси.

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— Лукашенко упоминал Великое княжество Литовское и о роли белорусов в нем. Даже по-белорусски говорил. Это определенные реверансы Западу, что ли?

— Раз в год он что-то пытается сказать на белорусском языке и вспомнить какую-нибудь историю. Сейчас снова вспомнил. Я бы на это особо не обращал внимания. Он пробует какие-то реверансы делать — направил поздравление народу Соединенных Штатов с Днем независимости Америки; ввел безвизовый режим для граждан Польши, чтобы они могли приезжать в Беларусь, Литву и Латвию до конца этого года. То есть что-то пробует, но уже понимает, что он для стран Запада никто и это не очень ему поможет, потому что горбатого могила исправит

Относительно истории Беларуси. Да, у Беларуси совсем другая история, чем у России. Белорусы — европейская нация с европейским прошлым. Это совсем другой народ, который, думаю, сохранит свою независимость, несмотря на все, что сейчас делает Лукашенко. И совсем не будет вместе с Россией.

— Как вы считаете, у Лукашенко еще хоть какая-то субъектность осталась или он полностью руководим Путиным?

— Думаю, уже и Путин его серьезно не воспринимает, хоть удерживает на месте в Беларуси. Трудно говорить о международной субъектности, это международная изоляция. Пока это ответственность за то, что он сделал в 2020-2021 годах в Беларуси, и то, что он сделал как соучастник агрессии против Украины. Далее, я думаю, что его политическое будущее очень-очень для него опасно. Может быть, это будет трибунал в Гааге.

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— Чем закончатся и как будут продолжаться нынешние учения Вооруженных сил Беларуси?

— Учения продолжаются ежемесячно, они проходят нон-стоп. Это порой плановые, порой — внеплановые учения. Семь батальонных тактических групп учатся, они будут меняться. Думаю, что это закончится очередной сменой батальонов: одни пойдут в казармы, другие поедут снова делать какие-нибудь учения. Хотя не могу быть уверенным и сказать, что ничего подобного не случится; но все-таки надеюсь, что действительно это будут только рутинные учения.

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Теги:   Владимир Путин Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины

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