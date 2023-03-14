«Никому не нужен». Лукашенко понимает, что каждую минуту его могут убить — Самусь 14 марта, 13:31 Эксклюзив NV Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV объяснил, зачем белорусский узурпатор Александр Лукашенко по указанию российского диктатора Владимира Путина ездит в международные поездки, в частности в Китай.

«Лукашенко — это человек, который находится в состоянии, когда его могут убить каждую минуту. Это Лукашенко уже понимает. Он уже никому не нужен — ни Путину, а о китайцах я вообще молчу. Поэтому, конечно, Лукашенко будет ездить. Путин просит его ездить везде, уговаривать всех, падать на колени, предлагая все, что угодно — „забирайте всю Беларусь, все, что есть“», — говорит Самусь.

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Но, по его мнению, возникает вопрос: зачем эти предложения Китаю?

«Зачем Китаю брать какую-нибудь Беларусь или Россию и сейчас возлагать на себя ответственность за те военные преступления, которые натворил Путин? Я понимаю, что китайцы находятся в своей коммунистической идеологии, но я не думаю, что они утратили чувство реальности до такого уровня, что не могут понять, к чему это идет. А идет все к военной катастрофе России. Лукашенко, возможно, избежит того, что будет действительно военной катастрофой, но Беларусь не избежит», — объяснил Самусь.

Лукашенко 13 марта посетил Иран в интересах страны-агрессора России. Узурпатор похвалил Тегеран за обход санкций и подписал «дорожную карту сотрудничества».

Ранее, 28 февраля, Лукашенко приезжал в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. В конце января белорусский диктатор ездил в Зимбабве.