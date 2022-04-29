«Крутился как волчок». Какова судьба самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко на фоне войны РФ против Украины 29 апреля, 21:33 Цей матеріал також доступний українською Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российское вторжение в Украину обрекло власть белорусского диктатора Александра Лукашенко на прямую зависимость от капризов Кремля, пишет в своей колонке для НВ старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.

«В течение десятилетий Лукашенко вертелся как волчок, выживая за счет субсидий из России, сохраняя при этом определенную степень независимости от Москвы, обхаживая Запад, когда считал это целесообразным. Но жестокое подавление несогласных после президентских выборов в августе 2020 года, его дальнейшее падение в крепкие объятия Путина и содействие катастрофическому российскому вторжению коренным образом изменили игру белорусского диктатора», — пишет автор.

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По мнению Витмора, белорусский диктатор продал душу Путину и стал чужим для собственного народа.

«Но его полезность для кремлевского Люцифера тоже уменьшается. Рано или поздно Путин, вероятнее всего, попытается заменить его на более покладистую и менее эксцентричную персону. Поезд на Запад уже ушел, и теперь опция заигрывания с Западом больше не доступна», – добавляет аналитик Atlantic Council.

По его словам, если Россия потерпит унизительное поражение в Украине, а Путин политически ослабнет, Лукашенко останется без покровителя и уязвим перед гневом своего собственного народа. Независимо от того, как завершится война в Украине, Лукашенко суждено было выйти из конфликта ослабленным и нецелым.

«Беларусь, экономика которой падает, а российские субсидии сокращаются, также испытывает пагубное влияние западных санкций. По данным Министерства экономики Беларуси, в первом квартале 2022 года в экономике был зафиксирован нулевой рост. По некоторым оценкам, в этом году она может сократиться на 6,5%», – отметил эксперт.

Пятница, 29 апреля - 65-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

Накануне вечером Россия нанесла ракетный удар по центральной части Киева, когда в столице находился с визитом Генсек ООН Антониу Гутерреш. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, пострадали 10 человек. Гутерреш признал, что «шокирован» такой атакой во время его приезда в Киев, а Владимир Зеленский заявил, что «это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институтам». «Это нуждается в соответствующей международной мощной реакции», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Тем временем международный фронт поддержки Украины отмечает важное событие: Палата представителей Конгресса США окончательно поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины, который должен значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта и другой помощи из США. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден. Голосование состоялось в день, когда Байден выступил с заявлением о том, что направил в Конгресс США запрос на дополнительные $33 млрд для поддержки Украины. Запрос еще предстоит рассмотреть американским парламентариям.

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