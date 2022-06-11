«И вашим, и нашим». Маятниковая риторика Лукашенко свидетельствует о том, что он не боевой, но тактический элемент войны — журналист 11 июня, 20:56 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко является тактическим элементом войны, которую Владимир Путин развязал в Украине, рассказал в эфире Радио НВ главред Еврорадио Павел Свердлов.

«Несмотря на то, что Лукашенко иногда позволяет себе и похвалить украинцев, и какую-то антивоенную риторику, он продолжает действовать в рамках какого-то российского плана по ведению этой войны. Только он не является боевым, оперативным элементом, а тактическим. Он отвлекает на себя часть украинского войска, а иногда они еще позволяют себе, как мы видим, наносить удары с территории Беларуси по территории Украины», — говорит журналист.

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Логику заявлений Лукашенко проследить очень сложно, уверен Свердлов, но, по его мнению, ее можно описать словами «и вашим, и нашим»:

«Он говорит какие-то вещи, которые по-разному могут быть истолкованы разными сторонами. Например, в Европе они могут быть приняты за антивоенную риторику, а в России наоборот — за слова поддержки».

В качестве примера журналист привел последние громкое заявление Лукашенко, когда он призвал чиновников не допустить повторения «украинского сценария».

«Одни люди понимают это так, что нельзя допустить, чтобы в Беларуси произошла народная массовая революция, как были в Украине, как у нас были в 2020 году. Другие люди понимают это, что нельзя допустить, чтобы в Беларуси власть пришла такая, которая не нравится России. Чтобы Россия не реализовала „украинский сценарий“ — имеется в виду сценарий уже 2022 года», — считает Свердлов.

Также журналист упомянул о том, как белорусский диктатор пожаловался, что «спецоперация» РФ затянулась:

«Он как маятник — сегодня говорит одно, а завтра другое. Он еще месяц назад, когда в России все СМИ трубили о том, как успешно РФ воюет в Украине, сказал, что „спецоперация“ затягивается. Он, наверное, тогда был единственным, кто позволил себе что-то такое сказать. <...> До 15 лет можно за такие слова получить, если б он был рядовым гражданином России, а не Лукашенко».

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