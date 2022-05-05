«Акт отчаяния». Аналитик Atlantic Council описал, почему Лукашенко хитрый выживала, который влип 5 мая, 22:29 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Maxim Guchek/REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, который на протяжении десятилетий был хитрым выживалой, понимает, насколько влип из-за войны России против Украины, пишет в своей колонке Брайан Уитмор, старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council.

«В определенном смысле последние меры, предпринятые режимом Лукашенко, — пример того, как диктатор наносит ответный удар по неожиданной и удивительно эффективной кампании белорусских граждан, направленной на подрыв способности Владимира Путина использовать Беларусь как плацдарм для своей войны в Украине. Кроме того, рельсовые партизаны разрушают железнодорожные пути, перевозящие российские войска, группы активистов — киберпартизаны — сломали транспортную систему страны. Между тем, сотни белорусских комбатантов присоединились к борьбе в войне на украинской стороне», — пишет автор.

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Таким образом, Витмор комментирует последние решения режима в Минске, которые могут угрожать смертной казнью так называемым рельсовым партизанам, а в некоторых регионах государства начал исчезать интернет, что мешает фиксировать передвижение войск.

«Недавние шаги Лукашенко – также и акт отчаяния. Опросы общественного мнения последовательно показывают, что белорусы выступают против войны России в Украине и решительно возражают против того, чтобы Беларусь способствовала вторжению или участвовала в нем. Вспомогательная роль Лукашенко в путинской войне вдохнула новую жизнь в белорусскую оппозицию, которая была в значительной степени подавлена жестокими репрессиями, поддерживаемыми Кремлем в ответ на массовые протесты после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года», — добавляет .

Ученый также отмечает, что белорусская оппозиция четко отдает себе отчет в возможностях, которые дает обеспокоенность внутри страны относительно войны Путина, а российское вторжение в Украину сместило тектонические плиты геополитики. Это отчетливо проявляется в бывшем Советском Союзе.

«Будучи таким хитрым выживающим, Лукашенко, безусловно, понимает это. На протяжении десятилетий он вертелся как юла, но вдруг обстоятельства изменились. Прячась за Путина с августа 2020 года, Лукашенко теперь намертво влип. Его старая тактика – заигрывание с Западом, больше не работает. Если Путин в Украине проиграет, Лукашенко почти наверняка понимает, что и его песенка будет спета», — резюмирует Витмор.

Четверг, 5 мая - 71-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

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