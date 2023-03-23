«Лукашенко не гнушается». Белорусский журналист проанализировал новые спекуляции узурпатора и бесконечный сериал его встреч с Путиным 23 марта, 18:51 Эксклюзив NV Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибудет с очередным визитом в Москву в 6 апреля, сообщают российские пропагандисты.

Что он в который раз будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным и как продолжает спекулировать, а также распространять фейки, в интервью Radio NV рассказал Павел Свердлов, главный редактор Еврорадио (Беларусь).

Видео дня

— Лукашенко снова угрожает, что Путин даст ему ядерное оружие из-за того, что Британия дает снаряды с обедненным ураном Украине. Уже многие опровергли, что этот обедненный уран является ядерным оружием. Что это за заявления Лукашенко? Он делает их с благословения Путина или это собственного безумного авторства?

— С одной стороны, это повод напомнить Путину, что можно вообще дать ядерное оружие Беларуси. Он, может быть, не держит эту мысль в голове у себя все время, но можно пушнуть его в эту сторону.