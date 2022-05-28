Лукашенко создает «народное ополчение» из-за страха перед Россией — Арестович

28 мая, 04:29
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Арестович считает, что Лукашенко ведет двойную игру (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Арестович считает, что Лукашенко ведет двойную игру (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко создает в Беларуси «народное ополчение» из-за того, что боится РФ и Владимира Путина.

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Арестович подчеркнул, что Украина точно не планирует вторжение на территорию Беларуси.

«А против кого он создает это народное ополчение? Конечно, против России создает. И на то есть прямая логика происходящего. Мы точно не собираемся вторгаться в Беларусь ни при каких обстоятельствах. Какая же сила может заставить Лукашенко, который перед этим лупил народ дубинками, выдавать этому народу оружие? Какая-то очень серьезная угроза», — завил Арестович.

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Он считает, что белорусский диктатор также ведет тайные переговоры с европейскими лидерами.

«Это какая-то очень серьезная причина должна была поставить вообще этот вопрос. У нас есть информация, которая пришла к нам из Европы, из открытых источников, что белорусская сторона очень сильно активизировала контакты с Западом. Общая канва: вы ж не дадите нам пропасть под путинским режимом?» — сообщил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=oPUihI8mTus&list=TLPQMjcwNTIwMjIJZYQkUZH84g&index=7

27 мая министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил создать в стране «народное ополчение».

https://www.youtube.com/watch?v=S3pO42CokbU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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