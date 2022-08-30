«Генеральная линия». Диктатор Лукашенко пригрозил ликвидировать белорусские партии за отказ от «партнерства» с режимом

30 августа, 15:01
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Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил ликвидировать партии, если они откажутся от «партнерства» с властью.

Об этом сообщается на сайте диктатора.

«Ушли влево, вправо — партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Это как предложение в законопроект», — сказал он.

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По словам Лукашенко, иначе Беларусь якобы «опять одни будут тянуть на запад, другие — на восток, третьи — на юг или север».

«Мы будем телепаться, относительно небольшая страна с небольшим населением, и не будем знать, куда нам идти. И вообще можем пойти в обратную сторону. Поэтому генеральная линия», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=ru59BujOEOs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Режим

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