Зачем Лукашенко со своими генералами отправился в турне по предприятиям Беларуси — объясняет Жданов 25 октября, 13:48 Александр Лукашенко отправился в турне по белорусским предприятиям вместе с генералами, чтобы разрядить обстановку, считает военный эксперт Олег Жданов (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко отправился со своими генералами в турне по белорусским предприятиям, чтобы избежать социального взрыва из-за формирования совместной с РФ военной группировки и мобилизации.



«Лукашенко вынужден был, чтобы не разделять свои вооруженные силы, объявить частичную мобилизацию в сельских районах. И чтобы не повлечь за собой социальный взрыв, он вынужден ездить и объяснять, зачем он мобилизует сегодня войска и что они будут делать: „Беларусь могут втянуть в войну, а потому нужно мобилизовать определенное количество населения, чтобы передать их в подчинение РФ“. Именно для того, чтобы хоть чуть-чуть разрядить обстановку в Беларуси, Лукашенко и посещает с разъяснительной работой предприятия», — заявил Жданов Радио НВ.

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10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. По его словам, формирование сил уже началось.

Лукашенко заявил, что основу группировки составят Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

По словам Лукашенко, такое решение приняли в связи с якобы «обострением на западных границах Союзного государства РФ и РБ».

Подобные обвинения в создании «угроз» в адрес Украины со стороны белорусской стороны раздаются регулярно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в том числе со стороны белорусско-украинской границы.

Так, 8 октября МИД Беларуси вручил ноту украинскому послу Игорю Кизиме с заявлением о том, что Украина якобы готовит удар по Беларуси. Официальный Киев опроверг данную информацию и назвал ее провокацией со стороны РФ.

12 октября в КГБ Беларуси заявили, что иностранные спецслужбы якобы готовят в Украине «боевиков для полномасштабного вторжения».

Раздавались призывы «не провоцировать агрессию» и от белорусского Минобороны.

Лукашенко пригрозил, что группировка совместных с РФ войск будет привлечена, «если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас».

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

14 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране введен режим «контртеррористической операции». В КГБ Беларуси опровергли информацию министра Макея.