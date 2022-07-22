Диктатор подписал закон. Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Беларуси
Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)
Диктатор Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет заочно судить граждан, покинувших Беларусь.
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
Теперь в Беларуси заочно судить смогут обвиняемых по статьям:
- об акте терроризма,
- геноциде,
- наемничестве,
- измене государству,
- диверсии,
- создании «экстремистского» формирования либо участии в нем,
- по статьям о «массовых беспорядках» и призывах к санкциям.
Документ также вводит обжалование приговоров в кассации. Президиумы областных и Минского городского судов будут рассматривать жалобы и протесты. В апелляционном порядке можно будет обжаловать приговоры Верховного суда.
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