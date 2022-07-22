Диктатор подписал закон. Лукашенко разрешил заочно судить уехавших из Беларуси

22 июля, 16:00
Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет заочно судить граждан, покинувших Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Теперь в Беларуси заочно судить смогут обвиняемых по статьям:

  • об акте терроризма,
  • геноциде,
  • наемничестве,
  • измене государству,
  • диверсии,
  • создании «экстремистского» формирования либо участии в нем,
  • по статьям о «массовых беспорядках» и призывах к санкциям.
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Документ также вводит обжалование приговоров в кассации. Президиумы областных и Минского городского судов будут рассматривать жалобы и протесты. В апелляционном порядке можно будет обжаловать приговоры Верховного суда.

https://www.youtube.com/watch?v=9Ee6sXeYMG8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко

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