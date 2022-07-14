Режим Лукашенко открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров в Беларусь — разведка 14 июля, 15:46 Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

В Беларуси командованию Государственного пограничного комитета режим диктатора Александра Лукашенко дал негласное указание — не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой, сообщает ГУР.

В разведке заявили, что такое решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада.

«Так белорусские власти надеются частично уменьшить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь табачных изделий местных производителей», — говорится в сообщении.

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В разведке заявили, что таким образом режиму удастся частично обеспечить рынок Беларуси, а в дальнейшем и РФ, санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС.

«Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС», — заявили в ГУР.

В разведке добавили, что пограничные ведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

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