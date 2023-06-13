«Путин прислал бы десяток врачей». Диктатор Лукашенко рассказал, чем переболел в мае 13 июня, 14:50 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, комментируя информацию о своих болезнях, заявил, что перенес аденовирус.

Об этом сообщает пропагандистский сайт Белта.

По его словам, все, что писали СМИ о его здоровье — «это жуткая неправда».

«Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить», — сказал диктатор.

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По его словам, восстанавливаться он будет «три месяца, может».

«А все, что писали, что в ЦКБ (Центральная клиническая больница Москвы — ред) меня возили, еще что-то — я даже не знаю, где эта ЦКБ. И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей», — сказал он.

Лукашенко, который отличается бредовыми и лживыми заявлениями, сказал, что он «был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл».

«Но я понял, что на ногах лучше не переносить это, потому что дольше будешь восстанавливаться. Как у меня и произошло. Вы не волнуйтесь, я еще жив и жить буду!» — сказал он.

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Лукашенко в мая значительно реже появлялся на публике.



Он присутствовал на параде в Москве 9 мая, но не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Путиным и вызванными в Москву президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Также на его руке заметили бинт, а по возвращении из Москвы он неожиданно не выступил с традиционной речью на площади Победы.



Позже заместитель председателя комитета госдумы России «по делам СНГ» Константин Затулин заявил, что Лукашенко "просто заболел".