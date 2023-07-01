Диктатор рад террористам. Лукашенко назвал приезд боевиков Вагнера в Беларусь «благом» для армии страны 1 июля, 07:51 Диктатор Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что приезд боевиков Вагнера — это якобы «благо» для армии Беларуси.

Об этом сообщает Белта.

«Сейчас (не из Беларуси) раздули и раздувают эту проблему ЧВК Вагнер — частной военизированной компании Вагнер. Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди», — сказал он.

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Диктатор утверждает, что осужденные «вагнеровцы» якобы не прибыли в Беларусь, потому что погибли.

«Говорят: „Там зэки“. Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осужденные, они уже погибли, к сожалению. И еще один нюанс, который они (на Западе. — ред) не хотят объяснять: осужденные освобождались из мест лишения свободы в России только для российского фронта. Ни один человек за границу не выезжает», — сказал Лукашенко.

По словам диктатора, он «вагнеровцев» знает «давно».

«Так кто же они, эти вагнеровцы? Я их знаю давно. С тех пор, помните, как мы „33 богатыря“, по-моему, в 2020 году задерживали здесь, под Минском. Мы их с богом отпустили. И они с тех пор благодарны нам», — сказал он.

Лукашенко добавил, что боевики «за батьку всегда ставят свечку в церкви».

«Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух. И как только пошел шумок, что вот они тут, в Беларуси, слушайте, вал звонков — от тех, кто нас не признает. Диктатору начали звонить в Беларусь: „Это плохая вещь, это плохой сигнал“. А почему плохой? Почему для французов плохой?», — сказал он.

По его словам, «вагнеровцы» в Африке «колошматили этих французов, что только пыль летела».

Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.