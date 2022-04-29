Лукашенко о диктатуре в Беларуси: Слава богу, что она есть, «так ходили бы голытьбой»
Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что если бы в Беларуси не было бы диктатуры, то «ходили бы голытьбой».
Об этом сообщает Белта.
«Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — сказал он.
По словам диктатора, у Польши, Литвы, Латвии якобы нет соли.
«У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!», — сказал он.
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