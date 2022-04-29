Лукашенко о диктатуре в Беларуси: Слава богу, что она есть, «так ходили бы голытьбой»

29 апреля, 15:53
Цей матеріал також доступний українською
Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что если бы в Беларуси не было бы диктатуры, то «ходили бы голытьбой».

Об этом сообщает Белта.

«Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — сказал он.

Видео дня
Читайте также:
Планы диктаторов. Лукашенко заявил, что в «Союзное государство» войдут не только Россия и Беларусь
https://www.youtube.com/embed/2pPpeV8VNKY

По словам диктатора, у Польши, Литвы, Латвии якобы нет соли.

«У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Диктатура

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X