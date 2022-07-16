«Лукашенко направляет их к границе». Что делают «замученные, уставшие» военные Беларуси вблизи Украины — интервью с журналистом из Минска

16 июля, 12:57
Эксклюзив НВ
Военнослужащие Беларуси на практических занятиях (Фото:t.me/modmilby)

Военнослужащие Беларуси на практических занятиях (Фото:t.me/modmilby)

Автор: Богдан Амосов

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной еще раз продлили. На этот раз, по меньшей мере, до 23 июля.

Зачем диктатор Александр Лукашенко постоянно тренирует свою армию, в интервью Радио НВ рассказал журналист Белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский.

https://www.youtube.com/watch?v=e-slHmNkMw0

— Как эти военные учения сейчас выглядят? Чем занимается белорусская армия?

Видео дня

— Эти учения проходят перманентно еще с прошлого года. Это были совместные учения Белоруссии и России на территории южных областей, районов Белоруссии. Они закончились в феврале вторжением в Украину.

А сейчас Лукашенко поддерживает боевую способность своего войска тем, что эти учения постоянно проводит, все больше и больше устремляет [их] к южной границе. Сейчас появились сообщения, что Министерство обороны новые эшелоны направило в Йельский район — это Гомельская область.

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Также информация появилась, что будет передвижение белорусской военной техники в Дорогичинском и Ивановском районах Брестской области. То есть все больше и больше концентрируется войск для учений, формально.

Кроме того, Россия продолжает формировать в Беларуси свою систему ПВО и фактически использует аэродромы как свои собственные.

Единственное, что интересно сейчас происходит в Брестской области в дополнение к этому всему, — то, что спецотряды милиции, спецназовцы проводили рейды в Ивановском и Дорогичинском районах, где задерживали активистов оппозиции, выступавших в 2020—2021 годах. Провели массовые аресты, затем прошли суды. Это десятки человек.

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Теги:   НАТО Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Украинско-белорусская граница Радио НВ Россия-Беларусь Союзное государство России и Беларуси Протесты в Беларуси Война России против Украины

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